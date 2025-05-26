«МегаФон» расширил покрытие LTE-сети в Емельяновском районе

Уверенный прием сигнала и скорость передачи данных до 120 Мбит/с получили абоненты «МегаФона» в восьми населенных пунктах Красноярского края – деревнях Раскаты, Вечерницы, Плоское и Гладкое, поселках Сухая балка, Элита, Минино и Гляден. Оператор установил новые базовые станции, которые повысило доступность телеком-услуг для местных жителей и приезжих. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Емельяновский район – пригород Красноярска, который стабильно прирастает новыми жителями. В общей сложности здесь проживают более 53 тыс. человек. А в теплое время года население увеличивается в три раза – за счет дачников и туристов из Красноярска. В районе сосредоточено большое количество садовых товариществ, коттеджных поселков и баз отдыха. Сезонная «миграция» приводит к ощутимому росту нагрузки инфраструктуру района, как и на все транспортно-логистические ресурсы.

«Мероприятия по расширению сети и улучшению качества сотовой сети — планомерная повседневная работа оператора в регионе. В этом году компания уделила особое внимание повышению «цифрового» комфорта наших абонентов в пригороде Красноярска. В преддверии летнего сезона мы установили телеком-оборудование в семи деревнях Сухобузимского района и обеспечили сотовой связью около 100 садовых товариществ Емельяновского района. Вторым этапом включили в контур устойчивого покрытия LTE-сети еще восемь населенных пунктов Емельяновского района, в которых постоянно проживает более 4 тыс. человек. Теперь у них есть выбор: устроить себе «диджитал детокс» от гаджетов и насладиться тишиной и уединением с природой или пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения, не ограничивая себя в «цифровых» желаниях», – сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Построенные базовые станции работают сразу в нескольких диапазонах. Высокочастотный обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, оставшиеся два — среднечастотный и низкочастотный — уверенное покрытие и стабильную передачу LTE-сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений. Согласно замерам, проведенным инженерами компании, она составляет 90 Мбит/с, а в отдельных локациях пиковые показатели достигают 120 Мбит/с.

Абоненты оператора могут звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета и пользоваться банковскими приложениями, заказывать продукты, вызывать такси, смотреть фильмы, общаться в мессенджерах и соцсетях, получать государственные услуги и др. Кроме того, стабильный доступ в сеть позволит дачникам и владельцам загородных домов использовать на своих участках систему видеонаблюдения и другие элементы умного дома.

Населенные пункты стоят на оживленных автодорогах, а через деревню Сухая Балка проходит федеральная трасса «Сибирь», поэтому мобильным интернетом будут активно пользоваться дальнобойщики, транзитные водители и пассажиры. Быстрый 4G позволит им за считанные минуты установить необходимое приложение, «накачать» новую музыку в дорогу или решить возникшие в пути неотложные вопросы.

Развитие телеком-инфраструктуры в Емельяновском районе также расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.