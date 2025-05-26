CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» расширил покрытие LTE-сети в Емельяновском районе

Уверенный прием сигнала и скорость передачи данных до 120 Мбит/с получили абоненты «МегаФона» в восьми населенных пунктах Красноярского края – деревнях Раскаты, Вечерницы, Плоское и Гладкое, поселках Сухая балка, Элита, Минино и Гляден. Оператор установил новые базовые станции, которые повысило доступность телеком-услуг для местных жителей и приезжих. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Емельяновский район – пригород Красноярска, который стабильно прирастает новыми жителями. В общей сложности здесь проживают более 53 тыс. человек. А в теплое время года население увеличивается в три раза – за счет дачников и туристов из Красноярска. В районе сосредоточено большое количество садовых товариществ, коттеджных поселков и баз отдыха. Сезонная «миграция» приводит к ощутимому росту нагрузки инфраструктуру района, как и на все транспортно-логистические ресурсы.

«Мероприятия по расширению сети и улучшению качества сотовой сети — планомерная повседневная работа оператора в регионе. В этом году компания уделила особое внимание повышению «цифрового» комфорта наших абонентов в пригороде Красноярска. В преддверии летнего сезона мы установили телеком-оборудование в семи деревнях Сухобузимского района и обеспечили сотовой связью около 100 садовых товариществ Емельяновского района. Вторым этапом включили в контур устойчивого покрытия LTE-сети еще восемь населенных пунктов Емельяновского района, в которых постоянно проживает более 4 тыс. человек. Теперь у них есть выбор: устроить себе «диджитал детокс» от гаджетов и насладиться тишиной и уединением с природой или пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения, не ограничивая себя в «цифровых» желаниях», – сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Построенные базовые станции работают сразу в нескольких диапазонах. Высокочастотный обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, оставшиеся два — среднечастотный и низкочастотный — уверенное покрытие и стабильную передачу LTE-сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений. Согласно замерам, проведенным инженерами компании, она составляет 90 Мбит/с, а в отдельных локациях пиковые показатели достигают 120 Мбит/с.

Абоненты оператора могут звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета и пользоваться банковскими приложениями, заказывать продукты, вызывать такси, смотреть фильмы, общаться в мессенджерах и соцсетях, получать государственные услуги и др. Кроме того, стабильный доступ в сеть позволит дачникам и владельцам загородных домов использовать на своих участках систему видеонаблюдения и другие элементы умного дома.

Населенные пункты стоят на оживленных автодорогах, а через деревню Сухая Балка проходит федеральная трасса «Сибирь», поэтому мобильным интернетом будут активно пользоваться дальнобойщики, транзитные водители и пассажиры. Быстрый 4G позволит им за считанные минуты установить необходимое приложение, «накачать» новую музыку в дорогу или решить возникшие в пути неотложные вопросы.

Развитие телеком-инфраструктуры в Емельяновском районе также расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Власти запретят мигрантам в России иметь больше одной SIM-карты. Законопроект уже разработан

Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Теперь даже небольшие компании могут построить частную мобильную сеть

В дата-центре соцсети X бушевал пожар. Пользователей не пускало в бывший Twitter

Артем Лопацкий, «Спикател»: Заказчик понял, что закупленных несколько лет назад «костылей» уже недостаточно

Новая схема обмана россиян: Мошенники под видом врачей требуют заменить бумажную медкарту на электронную

Конференции

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153