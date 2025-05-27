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«Авантелеком» перезапустил контакт-центр ТРИЦ «Инфоцентр»

Российский разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» модернизировал контактный центр Тюменского расчетно-информационного центра «Инфоцентр», в результате чего в четыре раза сократилось количество пропущенных звонков. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком».

В рамках сотрудничества ООО «Авантелеком» помог перезапустить существующий контакт-центр ТРИЦ «Инфоцентр» и улучшить обслуживание абонентов организации. До обновления в контактном центре пропускалось порядка 20% всех входящих обращений по телефону, а в чатах 1 тыс. сообщений оставались без ответа. Кроме того, не была настроена аналитика со статистическими данными, которые в том числе могли бы быть полезными для улучшения эффективности функционирования контакт-центра.

В ходе проекта специалистами «Авантелеком» была расширена функциональность системы и внедрены следующие программные комплексы и модули: облачный центр обработки вызовов (IP-АТС) на 22 оператора, автоинформатор, функция поканальной записи разговоров на 100 каналов, голосовое меню и обратный звонок при длительном ожидании на линии, а также маршрутизация на последнего оператора при повторном обращении. В результате обновления сократилось время ожидания на линии и повысилась прозрачность работы контакт-центра с помощью расширенной аналитики показателей. Выросла мотивация сотрудников — благодаря общедоступному рейтингу на специальном дашборде каждый сотрудник может видеть эффективность работы контакт-центра в моменте на большом экране.

«Когда перед стартом проекта мы думали, какой результат считать хорошим, наш генеральный директор предложил: "Давайте нарисуем себе такую цель — например, к концу года на 30% лучше". Это звучало реалистично, но в итоге мы получили результат, сильно превосходящий ожидания сразу — в первый месяц», — сказал Алексей Кошелев, заместитель генерального директора по программно-техническому обеспечению и защите информации ОАО «Тюменский расчетно-информационный центр».

Тюменский расчетно-информационный центр «Инфоцентр» автоматизирует взаимодействие поставщиков жилищно-коммунальных услуг и их клиентов. Кроме услуг ЖКХ, пользователи оформляют льготы, субсидии, получают услуги паспортного стола. В организации расположено 11 абонентских пунктов во всех городах Тюменской области, а на обслуживании находится 2 тыс. поставщиков услуг ЖКХ и 900 тыс. домохозяйств.

«До модернизации контакт-центр работал нестабильно, были проблемы с записью звонков, производилась ручная обработка пропущенных вызовов, отсутствовала четкая статистика. Мы постарались максимально автоматизировать все процессы и обновили систему IP-телефонии. Благодаря проведенным работам в контактном центре удалось в четыре раза сократить количество пропущенных звонов. Речь идет именно об обращениях граждан, которые не дозвонились в организацию сразу — а с помощью нового внедренного модуля "Ноль пропущенных", в контакт-центре смогли обрабатывать даже пропущенные обращения», — отметил Владислав Вирясов, директор «Авантелеком».

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