На Салаирских плесах «МегаФон» разогнал 4G до 135 Мбит/с

В новом туристическом сезоне отдыхающие на Гавриловском пруду вблизи Гурьевска могут не ограничивать себя в «цифровых» желаниях и возможностях. «МегаФон» установил новое телеком-оборудование в популярной у кузбассовцев туристической локации, которое обеспечивает высокую скорость передачи данных и поддерживает технологию VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Гавриловский пруд получил название от одноименного поселка, основанного еще в 18 веке при заводе по переработке серебряной руды. Сейчас он закрыт, но жизнь в Гавриловке продолжает кипеть. Населенный пункт стал центром летнего отдыха в Кузбассе, где можно безопасно поплавать, позагорать и отдохнуть с комфортом на природе. Сюда приезжают как одним днем, так и останавливаются на длительный период. Помимо любителей пляжного отдыха в поселке можно встретить спелеологов и фанатов хайкинга, которые приехали исследовать Гавриловские пещеры.

«Наличие качественной и надежной мобильной связи является одним из факторов при выборе места отдыха. Поэтому мы расширяем территорию покрытия 4G в популярных туристических локациях в регионе, чтобы наши абоненты смогли делиться своими впечатлениями в режиме реального времени и получили максимальное удовольствие от отпуска. Специалисты компании построили базовую станцию так, чтобы стабильный сигнал полностью покрывал зону отдыха — пляж, эко-комплекс «Салаирские плесы», коттеджные дома, кафе, мотодром, SUP-парк, санаторий-профилакторий «Магистраль» и детский лагерь «Алые паруса», - сказала директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.

Новый объект связи работает сразу в нескольких диапазонах. Высокочастотный обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, оставшиеся два — среднечастотный и низкочастотный — уверенное покрытие и стабильную передачу LTE-сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

Скорость передачи данных до 135 Мбит/с позволит выкладывать контент в социальные сети, делать сторис или вести прямые эфиры, общаться в мессенджерах и звонить близким по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, слушать музыку или играть в мобильные игры онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении без задержек и помех, пользоваться банковскими приложениями и любыми другими цифровыми сервисами.

Установленная на берегу Гавриловского пруда инфраструктура расширила зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

Улучшение качества связи также почувствуют абоненты «МегаФона», проживающие в самом поселке Гавриловка, близлежащих садовых товариществах «Металлург» и «Кедр».