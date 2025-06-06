Москвичи стали чаще путешествовать на поездах и электричках

Железнодорожные вокзалы Москвы в этом году стали заметно оживлённее. С января по апрель 2025 г. количество столичных и подмосковных пассажиров выросло на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вслед за этим на 15% увеличилось и потребление мобильного трафика в таких локациях, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пиковыми месяцами по посещаемости столичных железнодорожных узлов стали апрель и май, в том числе благодаря длинным праздничным выходным и началу отпускного сезона. Наименьшее количество пассажиров было зафиксировано в феврале.

Самым загруженным оказался Казанский вокзал, один из крупнейших в Европе. На него пришлось чуть больше четверти от общего пользовательского трафика в таких локациях. Далее следует Киевский вокзал, с которого можно доехать до курортных городов юга России: Ейска, Сочи и Анапы.

В топ-5 по популярности также вошли Курский, Рижский и Савеловский вокзалы. Чуть менее востребованы Ярославский и Павелецкий, а также находящийся на ремонте с конца прошлого года Ленинградский.

На столичные вокзалы чаще всего приезжали жители Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Среди пассажиров преобладает возрастная группа 36–45 лет. За ними следуют россияне в возрасте от 46 до 65 лет. Молодежи до 24 лет и пожилых россиян (65+) заметно меньше — они составляют 6% и 5% пассажиров соответственно. Мужчины и женщины пользуются железной дорогой в равной степени.

Ожидая отправления и прибытия поездов, пассажиры и встречающие активно смотрят фильмы и видео, слушают музыку, общаются в мессенджерах и на форумах, пролистывают соцсети и сайты знакомств. Немного реже они пользуются картографическими сервисами и офисными приложениями для работы с документами.