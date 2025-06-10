Getblogger назначил директором по трансформации бизнеса Валерия Пащенко

ООО «Гетблоггер» (входит в МТС AdTech), объявляет о назначении директором по трансформации бизнеса Валерия Пащенко, который будет отвечать за разработку и реализацию стратегии трансформации бизнеса, участвовать в создании и развитии новых продуктов для рынка, которые за счет синергии с технологиями МТС AdTech позволят закрыть задачи бизнесов на всех уровнях воронки — от построения знания до перформанса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В обязанности Валерия будет входить монетизация пула решений Getblogger, в том числе ключевых источников CPA/CPP-трафика — платформы по работе с блогерами и платформы для работы с вебмастерами — владельцами сайтов, телеграм-каналов, кэшбек-сервисов, онлайн-витрин. Пащенко также будет участвовать в развитии нового рекламного инвентаря, объединении и бандлировании продуктов Getblogger с продуктами и технологиями МТС AdTech. В качестве директора по трансформации бизнеса он также сфокусируется на цифровой трансформацию продаж.

«Getblogger сегодня — это уже не просто платформа для размещения CPA-оферов через блогеров, а важная часть экосистемы МТС AdTech, в которой заложен огромный потенциал для трансформации всего digital-рынка. Объединение блогеров и вебмастеров для продвижения брендов, прозрачность и эффективность таргетинга на основе Big Data МТС и данных партнеров, гибрид технологий и человеческого экспертного подхода — это то, что позволит Getblogger создать инструменты нового поколения и кратно увеличить выручку. Это не просто проект по трансформации CPA-бизнеса, это переход к новому типу платформ для продвижения брендов на российском рекламном рынке, который в синергии с инструментами МТС AdTech позволит решить задачи на всех уровнях воронки — от построения знания до перфоманса», — сказала генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.

«Рынок инфлюенс-маркетинга быстро растет, здесь как нигде востребованы системный подход и передовые технологии продаж, которые мы успешно применили в МТС. Вместе с командой Getblogger и ее экспертизой мы сможем творчески переосмыслить работу по продвижению брендов, вывести ее на новый уровень, эффективно совместив сильные стороны брендформанс- и перформанс-подходов», — сказал директор по трансформации бизнеса Getblogger Валерий Пащенко.

До перехода в Getblogger Валерий Пащенко был директором блока по маркетингу и продажам корпоративным клиентам МТС, где руководил командой в 200+ человек и построил единую систему управления B2B-продажами в девяти бизнес-юнитах МТС, отвечающих за non-telecom продукты. Он внедрил единую систему управления продажами и мотивации на базе Bitrix, обеспечил цифровизацию документооборота, создал единые процессы маркетинга, скаутинга, аналитики. Благодаря этому Пащенко удалось увеличить рентабельность продаж по бизнес-юнитам на 41% за год. Ранее, с 2016 по 2020 гг. Валерий работал директором по маркетингу и продажам рекламной вертикали МТС, где выстроил процессы продаж и маркетинга, обеспечил централизацию продаж рекламы и в 10 раз нарастил рекламную выручку. До прихода в МТС Пащенко работал исполнительным директором в компании CoMagic, руководил маркетингом в Mango Telecom, отделом маркетинга в подразделениях Tele2.