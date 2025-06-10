CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Мобильный интернет в районе аэропорта Грозного стал быстрее

Жители и многочисленные гости столицы Чеченской Республики теперь быстрее загружают приложения, видео и фото в своих смартфонах. «МегаФон» модернизировал телеком-оборудование рядом с Международным аэропортом Грозного им. А.А. Кадырова. В результате работ скорость передачи данных теперь достигает 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В начале июня 2025 г. технические специалисты «МегаФона» провели работы по повышению эффективности оборудования во всей северной части города. Изменения затронули не только воздушную гавань, но и жилые кварталы, частный сектор, торговые точки. После модернизации средняя скорость в сети LTE увеличилась на 10%.

Жители Грозного традиционно в лидерах Северо-Кавказского федерального округа по активности в Сети. В среднем с начала 2025 г. пользователи совместно расходовали здесь более 250 ТБ в месяц, что на 13% выше прошлогодних показателей. А самые «качающие» гости приезжали из Ставрополья и Москвы, причем на путешественников из столицы пришлось около 40% от общего объема интернет-трафика туристов.

«Как показывает big data, в первой половине 2025 г. наш регион посетили на 8% больше отдыхающих, чем в прошлом году. Количество туристов увеличивается, а вместе с тем и нагрузка на мобильную сеть. Отслеживая этот показатель, мы модернизируем объекты телеком-инфраструктуры и в аэропорту, и в районах вокзалов, и в курортных локациях. С начала года мобильный интернет стал быстрее на горнолыжных склонах Ведучи, в санаторной зоне Серноводского района республики, а также на озере Кезеной-Ам», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Мошенники с помощью новой схемы украли у российских айтишников больше 14 миллионов

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Veon не смог уйти из постсоветской страны: Не выпустили власти

Как российские компании внедряют облачные решения. Отчет

Власти хотят ввести уголовное наказание за мошенничество с использованием ИИ. Ожидаются сроки до 15 лет

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще