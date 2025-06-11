«Синтерра Медиа» представила SDN-оркестратор российского производства

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, представила комплексное решение по управлению медиапотоками в IP-сетях. Оно включает аппаратную платформу MediaXGate от «Стрим Лабс», а также систему управления и мониторинга ЦИСУСС от «Теком», модуль оркестрации которой создан совместно с «Синтерра Медиа».

Отечественное решение позволяет перейти на IP-инфраструктуру любой медиакомпании, работающий с профессиональными медиапотоками. Cоздание и эксплуатация такой инфраструктуры, по оценке вендора, обходятся в разы дешевле по сравнению с аппаратными решениями для HD-SDI-сигналов, а встроенная система оркестрации минимизирует потребность в обслуживающем персонале.

«Компания «Синтерра Медиа» эксплуатирует крупнейшую в мире медиасеть и проделала огромную работу для обеспечения технологического суверенитета своей инфраструктуры. Мы благодарны партнерам из «Стрим Лабса» и «Текома» за совместно созданное комплексное решение, призванное не только заполнить пустующую нишу на российском медиарынке, но и конкурировать с мировыми лидерам и отрасли», – сказал генеральный директор компании «Синтерра Медиа» Григорий Урьев.

MediaXGate – это полностью российское решение, выполненное на базе ПЛИС (программируемой логической интегральной схемы) и внесенное в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. MediaXGate отвечает за прием, обработку и передачу любых видеосигналов (SDI, HD-SDI, 3G-SDI, SMPTE-2110, SMPTE-20222-6/7, JPEG-XS, H.264/265). Архитектура основанного на ПЛИС оборудования обеспечивает высокую производительность, надежность и легко масштабируется.

ЦИСУСС – программное обеспечение для мониторинга и управления телекоммуникационными и инженерными сетями, внесено в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. В 2025 г. ЦИСУСС был дополнен модулем оркестрации (SDN), который позволяет пользователям нативно управлять медиапотоками в IP-инфраструктуре. Оркестрация сетевыми коммутаторами обеспечивается по протоколу Openflow, а преобразование видеосигналов – медиашлюзами MediaXGate.

«Аппаратная платформа MediaXGate существует уже больше года, и за это время она полностью оправдала возложенные на нее надежды. Оборудование применяется в самых высоконагруженных узлах телецентров и ЦОДах ТВ-операторов, обрабатывая сотни телесигналов. При этом подавляющее количество клиентов, планируя перевод архитектуры на IP, интересовались комплексным решением, позволяющим создавать распределенные IP-матрицы для видеосигналов. Объединив наши усилия, сегодня мы можем сказать, что отечественная IP-видеоматрица размером от стойки до сети целой страны создана и может быть развернута на типовых российских продуктах», – сказал руководитель разработки аппаратных продуктов компании «Стрим Лабс» Максим Искорнев.

«Компания «Теком» исторически работает не только с российским медиарынком, мы хорошо знаем потребности медиакомпаний в других странах. То, что предложили сделать коллеги из «Синтерры Медиа», было очень амбициозным, но вряд ли кто-либо из российских компаний это смог бы реализовать собственными силами. Именно объединение профессионалов по аппаратной разработке и разработке ПО с лидером в лице «Синтерры Медиа» обеспечило успех этого проекта. Добавление в ЦИСУСС модуля SDN-оркестрации для медиа открывает широкие возможности применения данного отечественного продукта в телепроизводстве и медиадоставке», – отметил генеральный директор компании «Теком» Андрей Гайнулин.