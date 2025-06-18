МТС прокачала сеть LTE для дачников Краснокаменска

МТС сообщает об усилении сети LTE в садоводческом товариществе «Южное» в пригороде Краснокаменска. Средняя скорость передачи данных в дачном массиве выросла более чем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС расширила сеть LTE и увеличила скорость мобильного интернета в СНТ «Южное», где расположены не только летние дачи жителей Краснокаменска, но и частные дома, в которых забайкальцы проживают круглогодично.

С наступлением теплого сезона количество проживающих в дачных и садоводческих товариществах значительно увеличивается. Благодаря проведенным работам, дачники Краснокаменска смогут с комфортом узнавать в интернете о новых агроприемах и повышать урожайность на своем участке, обмениваться опытом и делиться успехами, а также смотреть фильмы и сериалы онлайн во время отдыха.

«Забайкальцы любят загородный отдых и дачную жизнь, а наличие скоростного интернета и качественной голосовой связи делают пригород и дачные кооперативы еще привлекательнее. Поэтому мы позаботились об улучшении качества сети, чтобы жители могли при необходимости между садовыми работами подключаться к вебинарам и работать удаленно из дома, использовать сервисы видеосвязи, а школьники могут читать книги в онлайн-библиотеке из обязательного списка литературы на лето. Скоростной LTE-интернет также позволяет подключать автоматические датчики контроля и учета электроэнергии, тепла, беспроводные видеокамеры и системы безопасности, чтобы жизнь за городом была удобной и безопасной», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.