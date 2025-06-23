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МТС расширила гигабитную сеть для жителей южноуральского «Манхэттена»

МТС расширила фиксированную сеть в Центральном районе Челябинска. В результате подключения новостроек к инфраструктуре МТС еще более 1500 южноуральцев получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС подключила к фиксированной сети дома жилого комплекса «Манхэттен», расположенные по улице Героя России Кислова С.А. Ранее МТС открыла возможность подключать гигабитный интернет жителям других многоквартирных домов Челябинска. Например, в новостройках ЖК «Вишневая горка» и «Ньютон», а также в зданиях Тракторозаводского, Ленинского и Металлургического районов Челябинска.

Построенная инфраструктура откроет новоселам доступ к домашнему интернету на скорости в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с, и цифровому телевидению. Гигабитная сеть обеспечивает сверхбыстрый интернет даже при значительных нагрузках, в том числе в вечернее время. Эта технология позволяет членам одной семьи одновременно использовать все имеющиеся в доме гаджеты без потери скорости передачи данных, смотреть IPTV и видео в формате и . Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

«Развитие фиксированной сети МТС в Челябинской области является для нас постоянным процессом. Сейчас мы построили и подключили дополнительную инфраструктуру в многоэтажках в центре Челябинска. Это открывает доступ к домашнему интернету на гигабитной скорости. Такую возможность оценят не только киноманы и геймеры, но и большие семьи, которые выходят в сеть одновременно с большого количества устройств или строят системы умного дома. Помимо комфортного использования интернет-сервисов южноуральцы могут ежемесячно экономить. Например, пакетируя высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и другими сервисами экосистемы МТС, скидка на эти сервисы может составлять 40%», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Для подключения сверхскоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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