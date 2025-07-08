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Netwell объявила о стратегическом партнёрстве с российским производителем сетевого оборудования IQTools

Компания Netwell, российский дистрибьютор технологичных решений, объявила о заключении стратегического партнёрства с IQTools, отечественным разработчиком сетевого оборудования, мультимедийных и IP-решений.

IQTools — это российская компания, предлагающая не только мультимедийное и телекоммуникационное оборудование, но и свою линейку коммутаторов уровня доступа, агрегации и ядра. Оборудование IQTools позволяет создавать масштабируемые, отказоустойчивые и гибкие сети для организаций любого масштаба — от малого бизнеса до корпоративных центров обработки данных.

Компания начала работу с 2015 г. как интегратор, позднее став вендором. Сейчас у IQTools своя производственная база на территории РФ, обеспечивающая полный цикл разработки и сборки оборудования. Сетевое оборудование IQTools включено в реестр Минпромторга РФ, а программные продукты для IP-телефонии — в реестр ПО Минцифры.

Netwell, обладая развитой партнёрской сетью, логистической инфраструктурой и многолетним опытом дистрибуции телекоммуникационного оборудования, станет надёжным каналом продвижения решений IQTools на рынке. Благодаря этому альянсу российские компании получат доступ к современным, технологичным и доступным по стоимости сетевым решениям, полностью соответствующим требованиям корпоративного и государственного сектора.

Дмитрий Леонов, руководитель сетевого направления Netwell, сказал: «Мы не можем не замечать запрос рынка на решения отечественных разработчиков, включенные Минпромторгом в ГИСП, поэтому с радостью заключили дистрибьюторский договор с IQTools.Нам близок их бизнес-подход: компания не только предлагает надежное и современное оборудование, но и максимально заботится о канале и интересах партнеров».

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