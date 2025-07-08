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В «Триколоре» назначен директор по маркетингу

К компании «Триколор», российскому оператору платного ТВ, присоединился Александр Володин, который занял должность директора по маркетингу. В новой роли он будет отвечать за стратегическое и операционное управление маркетингом, маркетинговыми и корпоративными коммуникациями.

Топ-менеджер будет курировать процесс трансформации имиджа «Триколор»: от спутникового ТВ-оператора в компанию, которая за 20 лет стала уже намного больше чем ТВ и развивает актуальные сервисы, продукты и электронику под собственным брендом.

«"Триколор" — крупнейший игрок на рынке платного ТВ с абонентской базой более 12 млн клиентов. Сегодня компания находится в активной фазе digital-трансформации, что позволит мне максимально эффективно применить свой опыт в цифровом маркетинге и запуске инновационных продуктов, правильном их позиционировании для широкой аудитории. Наряду с развитием линейки пользовательской электроники под собственным брендом, мы запустим несколько передовых проектов, о которых скоро расскажем. Уверен, что индустрия и компания имеют все необходимые предпосылки к инновациям и технологическим прорывам», — сказал Александр Володин.

Ранее Александр Володин занимал позицию директора по стратегическому развитию и маркетингу в «Одноклассниках».

С 2018 г. Володин руководил созданием и запуском проекта «ВК Видео», а с 2021 возглавил направление маркетинга всей социальной сети «ВКонтакте». Он также отвечал за разработку новых продуктов и направлений VK NFT, VK Deeptech и многих других.

После «ВКонтакте» занимался собственными проектами в сфере искусственного интеллекта.

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