Ivideon представила новое поколение решений локального видеонаблюдения на базе ПО облачной платформы

Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики и бизнес-сервисов на их основе, объявила о создании нового поколения Ivideon Private Cloud –программно-аппаратного решения для построения масштабных высоконагруженных систем видеонаблюдения с множеством серверов в закрытом контуре заказчика.

Решение базируется на ПО платформы облачного видеонаблюдения Ivideon. Оно подойдет для как для компаний федерального масштаба с большой распределенной сетью объектов, так и для холдингов, владеющих крупными объектами, с общим количеством камер более 1 тыс. шт.

Ivideon Private Cloud включает в себя: центральная управляющая часть на базе ПО платформы облачного видеонаблюдения Ivideon (реестровая запись №9358 от 1 марта 2021 г.), которое управляет всеми устройствами системы видеонаблюдения и агрегирует их в единую систему. Устанавливается на центральном сервере, служит единой точка входа в личные кабинеты для пользователей системы и администратора. Работает под управлением ОС семейства Linux; ПО Ivideon Server (IVS) для записи архива камер видеонаблюдения. Предусмотрены локальная запись архива (сервера на объекте), централизованная, или же комбинация обоих подходов. Работает под управлением ОС семейства Linux или Windows; приложения для работы пользователей в системе видеонаблюдения (веб-приложение c адаптируемым интерфейсом для ПК и мобильных устройств, десктоп-приложение для Linux, Windows и macOS, мобильные приложения для Android и iOS) с привычным и удобным интерфейсом платформы облачного наблюдения Ivideon.

«Сегодня многие компании стремятся использовать сильные стороны облачного подхода — гибкость, масштабируемость, удобство управления, —сохраняя при этом данные внутри собственного контура. Все чаще мы слышим такие запросы от корпоративных клиентов и организаций из госсектора. Ivideon Private Cloud появился как ответ на этот зрелый запрос: облачный опыт при полной автономии инфраструктуры», – сказал Заур Абуталимов, генеральный директор Ivideon.

«Ivideon Private Cloud – гармоничное продолжение портфеля гибридных решений Ivideon, основанных на проверенной временем архитектуре и ПО платформы облачного наблюдения нашей компании. Максимальная защита закрытого контура, высокая производительность многопользовательского режима работы, масштабируемость и отказоустойчивость здесь совмещаются с удобными интерфейсами и широкими возможностями интеграции по API в бизнес-процессы MES, ERP и других информационных систем заказчиков», – сказал Василий Сухомлинов, руководитель продуктов компании Ivideon.

Решение Ivideon Private Cloud позволяет осуществлять просмотр камер в режиме онлайн, в том числе несколькими пользователями одновременно, работать с архивом, управлять камерами и выполнять функции администратора пользователей системы. Возможны варианты поставки в виде ПО для установки на сервера заказчика или готовых программно-аппаратных комплексов.

Появлению решения нового поколения для закрытого контура предшествовали важные обновления в гибридных системах – ПО Ivideon Server, Ivideon Client и серверах Ivideon NVR. Внесенные улучшения коснулись записи архива на несколько дисков, оптимизации обработки видео, расширения возможностей API, интеграции видеокамер и сторонних регистраторов, а также эргономики работы в системе.