CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура
|

N3Com завершила масштабную модернизацию агрегационной сети Псковского филиала ПАО «ВымпелКом»

Компания N3Com, разработчик и поставщик телекоммуникационного оборудования операторского класса, завершила масштабный проект по модернизации сети MEN ПАО «ВымпелКом» в Псковской области. Об этом CNews сообщили представители N3Com.

В рамках проекта устаревшие SDH мультиплексоры Nortel/Ciena OME были заменены на передовые решения IP/MPLS N3Com серии MMR5200 и MMR5300, а также обновлена DWDM-инфраструктура, что обеспечило надежность, масштабируемость и готовность сети к будущему росту трафика.

Большим преимуществом установленного оборудования стала модульная конструкция маршрутизаторов N3Com, которая позволяет собрать различные конфигурации и обеспечивать широкий спектр интерфейсов. Также важным условием модернизации было сохранение TDM-сервисов для корпоративных клиентов ПАО «ВымпелКом».

Дополнительно в рамках проекта была проработана модернизация сети DWDM, которая в конечном итоге повысила надежность и устойчивость сети, качество обслуживания, а также позволила подготовить сеть к росту трафика в будущем. При этом были сохранены существующие сервисы.

Ключевые результаты проекта: заменено оборудование на 19 площадках Псковской области, включая узлы в Пскове, Великих Луках, Себеже и других районных центрах; общая пропускная способность сети увеличилась в четыре раза: с 2,5 Гбит/c до 10 Гбит/с с возможностью расширения до 25 Гбит/с; сохранены все существующие сервисы без снижения качества обслуживания; проведена оптимизация IP подсетей и протоколов маршрутизации; показатель качества ошибок сети существенно улучшился, поскольку выбранное современное оборудование позволяет лучше управлять трафиком и уменьшать потери.

«Модернизация сети — это не просто апгрейд «железа», а стратегический шаг в цифровое будущее. Решения N3Com позволили нам не только увеличить пропускную способность в несколько раз, но и сохранить критически важные TDM-сервисы для наших партнеров. Модульность MMR5200/5300 дала нам гибкость в настройке каждого узла под конкретные задачи, что особенно ценно в распределенной инфраструктуре Псковского региона», — сказал Валерий Шоржин, заместитель генерального директора ПАО «Вымпелком» по техническому блоку.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Проверку телеком-«железа» на «российскость» власти передают в НИИ Радио. Раньше за нее отвечали производители

Как автоматизация звонков меняет работу контактных центров в 2025 году?

Аэропорт «Шереметьево» отказывается от Cisco и замещает ядро своей внутренней сети

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

CNews Analytics впервые опубликовал топ-500 российских ИТ-компаний

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще