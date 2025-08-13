CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Билайн» и правительство Мурманской области запустили пилотный проект по ИИ-мониторингу дорожного хозяйства

В Мурманской области стартовал пилотный проект по автоматизированному мониторингу состояния дорожной инфраструктуры с использованием технологий искусственного интеллекта. Проект реализуется компанией «ВымпелКом» (бренд «Билайн») совместно с правительством Мурманской области на основании соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2025 г.

Пилотная эксплуатация системы началась в июле 2025 г. Ее цель – повысить эффективность контроля за состоянием дорожного покрытия, разметки и знаков на региональных дорогах, а также ускорить реагирование служб на выявленные дефекты.

В рамках проекта используется мобильный комплекс нейросетевого наблюдения на базе автомобиля. Система, разработанная отечественным производителем Softlogic.ai (технологический партнер проекта), в режиме реального времени фиксирует нарушения дорожной инфраструктуры: выбоины, трещины, стертую или поврежденную дорожную разметку, сломанные или нечитаемые дорожные знаки.

Комплекс оснащен камерами и специализированным процессором, позволяющим обрабатывать видеопотоки непосредственно на борту автомобиля. Искусственный интеллект обеспечивает точное распознавание дефектов при скорости движения до 100 км/ч. Выявленные нарушения и их координаты автоматически передаются через высокоскоростную мобильную сеть «Билайна» в информационную систему для формирования заданий подрядным службам и контроля их исполнения.

Этот проект является частью комплексного решения, которое «Билайн» предлагает в сфере умного видеонаблюдения и видеоаналитики для своих клиентов. Компания активно развивает партнерскую сеть и предоставляет решения, адаптированные под различные задачи – от мониторинга дорожной инфраструктуры до обеспечения безопасности и оптимизации городских процессов.

Программное обеспечение системы обладает гибкостью: при необходимости могут быть подключены дополнительные алгоритмы для решения специфических задач региона. Пилотный проект в Мурманской области позволит оценить эффективность технологии в условиях Заполярья и определить перспективы ее масштабирования.

Подобные ИИ-проекты «Билайн» и Softlogic с партнерами реализовали в десятках российских регионов: Владимирской и Московской областях, Санкт-Петербурге, Уфе, Туле, Южно-Сахалинске и др. городах по всей стране. Их жители отметили возросшую с ИИ оперативность местной власти в деле управление городским хозяйством: число жалоб резко снизилось, их заменили позитивные отзывы о качестве благоустройства.

