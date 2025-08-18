«МегаФон» обеспечил связью 2 села в Саратовской области по федеральной программе

Более 600 жителей сёл Гусево и Меловое в Красноармейском районе получили доступ к мобильной связи и интернету четвёртого поколения. «МегаФон» при содействии регионального министерства цифрового развития установил здесь новое телеком-оборудование.

После запуска объектов связи мобильный интернет на скорости до 75 Мбит/с стал доступен на всей территории сел: в жилых домах, фельдшерско-акушерских пунктах и административных зданиях. Теперь местным жителям не нужно ездить в районный центр для решения бытовых вопросов или оформления документов.

Проект реализован в рамках федеральной инициативы «Скидка за спектр». Программа предусматривает скидку за использование радиочастотного спектра для оператора при установке базовых станций в малонаселенных сёлах и деревнях. Строительство и обновление сетей связи в регионе направлено на реализацию стратегических задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Подключение сельских территорий к высокоскоростному интернету — стратегическая инвестиция в будущее нашего региона. Партнёрские проекты государства и бизнеса позволяют местным жителям получать те же цифровые возможности, что и горожанам. Благодаря этому молодёжь может профессионально расти, не покидая родные места, а местные предприниматели — расширять бизнес с помощью современных онлайн-инструментов», — сказал Владимир Старков, министр цифрового развития и связи Саратовской области.

«Успешная реализация совместных проектов с региональными властями наглядно демонстрирует эффективность подобных инициатив. Ярким примером служит недавнее подключение объектов связи в сёлах Памятка, Сазоново и Большая Фёдоровка, где за пять месяцев эксплуатации объём потребляемого интернет-трафика вырос в 2,5 раза», — отметил Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

По данным big data оператора, сельские жители чаще всего используют мобильный интернет для общения, просмотра видео, оплаты покупок и онлайн-обучения. С каждым годом разница в среднемесячной онлайн-активности между городскими и сельскими пользователями сокращается и составляет уже менее 7%.