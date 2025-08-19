ГК X-Com предложит телеком-решения компании «Электрорешения» (бренд EKF) в рамках линейки Teracom

Группа компаний X-Com в партнерстве с «Электрорешения», представителем бренда EKF в России, анонсирует обновленную линейку Teracom в своем ассортименте. Теперь Teracom под брендом EKF объединяет активное телекоммуникационное оборудование, источники бесперебойного питания, оборудование для организации СКС и информационных центров. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

«Мы рады предложить нашим клиентам обновленную линейку Teracom от бренда EKF. Это важный шаг в развитии наших телекоммуникационных решений, который позволит нам предоставлять более широкий спектр высококачественного оборудования и услуг», – сказал Антон Усков, руководитель направления электротехнической продукции ГК X-Com.

Ранее линейка Teracom была известна как компоненты для медных кабельных систем от категории 5E до 6А: патч-панелей, коммутационных шнуров, информационных записей, модулей Keystone, телекоммуникационных шкафов и компонентов для оптических систем.

«Объединение всех телекоммуникационных решений под маркой Teracom — это логичный шаг в развитии данной линейки бренда. Мы предоставляем нашим клиентам самый широкий выбор оборудования для построения надежных и эффективных телекоммуникационных систем, соблюдая самые высокие стандарты», – отметил Артем Сергеев, директор бизнес-юнита «Новые бизнесы» компании «Электрорешения», бренд EKF.

После реорганизации в линейку вошло оборудование для активного телекома: управляемые и неуправляемые коммутаторы с поддержкой PoE уровня L2, L3, доступа/ядра и т. д. Представлены многопортовые стекируемые коммутаторы разного уровня доступа, агрегации и ядра. В ассортименте есть как бюджетные модели для коммерческих объектов, так и высоконагруженные коммутаторы, агрегации и ядра для применения в сетевой инфраструктуре ЦОДов и в промышленности.

В рамках линейки Teracom также будут предлагаться однофазные и трехфазные ИБП малой и большой мощности, включая модульные устройства.

Для клиентов есть возможность протестировать объекты оборудования на отдельных объектах и получить онлайн-доступ к веб-интерфейсу коммутаторов для проверки с возможностью сохранения после объединения. Это упростит установку и заказ оборудования для СКС и информационных центров.