«Ростелеком» в Екатеринбурге завершил создание телеком-инфраструктуры для делового комплекса

«Ростелеком» создал цифровую инфраструктуру для делового комплекса «Юг» – складского центра, расположенного в Екатеринбурге. Специалисты компании построили больше 4 км оптоволоконных линий связи, обеспечив объект высокоскоростным интернетом до 1 Гбит/с с комплексной защитой от киберугроз. Также площадка получила доступ к облачным сервисам для хранения данных. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Алексей Гиоргашвили, директор по маркетингу делового комплекса «Юг»: «Наш объект уникален для Урала. На площади 20 Га расположено более 70 современных складских зданий ключевых компаний России. Они работают в сфере торговли, продают спецтехнику и занимаются хранением стройматериалов, зоотоваров и текстиля. Интеллектуальная инфраструктура от “Ростелекома” обеспечит комфорт и безопасность всем арендаторам».

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «”Ростелеком” внедрил цифровые услуги и сервисы для более чем 200 бизнес-центров Свердловской области. Наша цель – стать частью “доверенной среды” для бизнеса, выходя за рамки простой установки оборудования или предоставления интернета. Мы активно погружаемся в деятельность клиентов, уделяя повышенное внимание изучению отраслевых особенностей. Компании-заказчики доверяют нам модернизацию своих технологических процессов, а мы берем на себя ответственность за интеграцию решений, которые обеспечивают стабильное развитие их бизнеса и создают новые ценности».

Кроме того, компании-резиденты делового центра в Екатеринбурге могут подключить дополнительные решения от «Ростелекома»: системы контроля и управления доступом на территорию, виртуальную телефонию для коммуникации между сотрудниками и с клиентами, видеонаблюдение с аналитикой данных, а также умные экраны для дистанционной презентации контента. Все ИТ-продукты «Ростелекома» разработаны с учетом индивидуальных потребностей заказчика и возможностью дальнейшего масштабирования.

