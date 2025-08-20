CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Кизилюрт получил новые скорости мобильного интернета

Более 30 тыс. жителей этого города в Дагестане теперь доступен высокоскоростной интернет, достигающий 75 Мбит/с. Это стало возможным после того, как технические специалисты «МегаФона» установили новое и модернизировали здесь действующее телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По данным оператора, около 70% местных жителей регулярно используют мобильный интернет для доступа к образовательным ресурсам, общения в социальных сетях и онлайн-торговли. В 2025 г. в Кизилюрте интернет-активность выросла на 10%.

Чтобы стабильный сигнал проникал во все частные и многоквартирные дома, социальные учреждения и хозяйственные постройки, сотрудники технической службы запустили новое и «прокачали» существующее оборудование, поддерживающее частотные диапазоны 1800 и 2100 МГц. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить пользователей и повысить скорость мобильного интернета.

«Сейчас скоростной интернет и голосовая связь работают не только в центральных районах, но и на подъезде к городу. Кроме того, Кизилюрт — это важный транспортный узел, откуда начинаются маршруты к местным популярным среди туристов достопримечательностям, таким как Чиркейская ГЭС и Сулакский каньон», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Обновление оборудования путешественники уже оценили, за прошедшие месяцы гости приезжали в Дагестан на 8% чаще, чем за аналогичный период 2024 г. В основном его посещают жители Москвы и Московской области, регионов Северного Кавказа и Центральной России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь

В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн

Техас начал расследование против руководства WhatsApp*** и Instagram****: Их нейросети обманывают детей

Минобороны требует полмиллиарда у российского производителя радаров и средств связи

Veon продал свой скандальный актив властям

В России запускают 3D-печать для авиастроения, двигателестроения, горнодобывающей отрасли и нефтяников

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: