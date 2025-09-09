StormWall: хакеры усилили DDoS-атаки на интернет-провайдеров на фоне роста спроса на проводной интернет

Компания StormWall, специализирующаяся на защите бизнеса от кибератак, выявила повышенный интерес хакеров к телекоммуникационной отрасли в августе 2025 г. В частности киберпреступников интересуют интернет-провайдеры, на которых они направили в последнее время огромной поток DDoS-атак. По данным экспертов StormWall, с 1 по 25 августа 2025 г. число DDoS-атак на интернет-провайдеров выросло на 86% по сравнению с аналогичным периодом в июле этого года. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall.

В последнее время из-за проблем с мобильным интернетом количество желающих подключить проводной интернет резко увеличилось. Интернет-провайдеры испытали значительный рост нагрузки на каналы, количество посетителей и легитимных запросов резко выросло. Такая ситуация привлекла внимание злоумышленников, и они начали активно атаковать компании, оказывающие услуги по подключению интернета.

Для киберпреступников интернет-провайдеры стали идеальной целью. Хакеры запускали DDoS-атаки на интернет-провайдеров, чтобы еще больше увеличить нагрузку на онлайн-ресурсы и создать еще больше проблем в работе компаний. Несмотря на все усилия хакеров, крупные интернет-провайдеры успешно справились с ситуацией, поскольку использовали профессиональные решения по защите от DDoS-атак. Для небольших региональных интернет-провайдеров атаки хакеров стали испытанием, а самым быстрым решение оказалось подключение профессиональной защиты.

В основном хакеры использовали «ковровые бомбардировки» – DDoS-атаки, нацеленные сразу на диапазон адресов или подсетей, которые могут содержать сотни или даже тысячи IP-адресов назначения. Чаще всего злоумышленники устраивают «ковровые бомбардировки» с помощью ботнетов. Такие атаки сложно отражать, поскольку нельзя просто отключить атакуемые адреса.

«Сейчас интернет-провайдеры продолжают испытывать трудности из-за роста спроса на кабельный интернет, а хакеры продолжают запускать массовые DDoS-атаки на инфраструктуру компаний. Мы советуем компаниям обращаться к провайдерам по защите от DDoS-атак, чтобы хоть как-то противостоять атакам злоумышленников в таких сложных условиях. По нашим прогнозам, данная ситуация может затянуться до конца сентября, поэтому важно позаботиться о защите своих онлайн-ресурсов», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.