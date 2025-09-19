CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС оцифровала месторождение мрамора на Южном Урале

МТС обновила мобильную сеть и запустила дополнительный диапазон частот LTE-2600 в селе Коелга, расположенном в Еткульском районе Челябинской области. В результате проведенных работ МТС увеличила скорость мобильного интернет LTE более чем на треть на территории всего населенного пункта и одноименного добывающего предприятия. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной мобильный интернет позволит внедрять цифровые сервисы на месторождении мрамора и других производственных площадках поселка. Так, организации получат возможность запускать на территории промышленных зон решения на базе интернета вещей, которые обеспечивают автоматизированный допуск автотранспорта и персонала, дистанционно контролируют безопасность персонала и соблюдение мер охраны труда.

Улучшение LTE-интернета уже отметили жители Коелгинского сельского поселения, а также туристы. Данное направление круглогодично привлекает гостей из Челябинска, Оренбурга и других городов историей казачьего поселения, а также действующим мраморным карьером, который можно увидеть со смотровой площадки. Быстрый мобильный интернет позволяет абонентам пользоваться цифровыми сервисами в поездке, в том числе в вечернее время и выходные дни – в период «пиковых» нагрузок на сеть.

«Мы постоянно развиваем инфраструктуру связи в Челябинской области – увеличиваем емкость и покрытие сети. Это обеспечивает комфорт жителей региона и открывает дополнительные возможности для бизнеса Южного Урала. Стабильный высокоскоростной интернет позволяет нашим абонентам пользоваться всеми привычными онлайн-сервисами, а предприятиям повышать свою эффективность и безопасность с помощью интеграции цифровых решений», – сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

