CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Проводная связь Системное ПО
|

«Газинформсервис» и «Аквариус» подтвердили совместимость Efros DefOps NAC с коммутаторами Aquarius

Отечественный разработчик и производитель ИТ-решений компания «Аквариус», российский системный интегратор и вендор в области безопасности «Газинформсервис» объявили о завершении испытаний и получении сертификата совместимости, подтверждающего корректность совместного функционирования решений.

Проведенное специалистами компании «Аквариус» и «Газинформсервис» тестирование подтвердило согласованность работы ключевых функций и типовых сценариев применения набора технологий обеспечения сетевой безопасности 802.1x. По его результатам, коммутаторы Aquarius серий AQ-N6000, AQ-N5000 и AQ-N3000 с программным обеспечением AqNOS версии 7.4.0 полностью совместимы с программным комплексом Efros DefOps NAC версии 2.12.

Это открывает пользователям дополнительные возможности для обеспечения надежного управления доступом к сети и повышения уровня информационной безопасности корпоративных сетей.

Коммутаторы Aquarius — это сетевое оборудование для всех уровней сетевой инфраструктуры. Коммутаторы серии AQ-N6000 предназначены для построения сетей центров обработки данных, модели серии AQ-N5000 обеспечивают эффективную агрегацию трафика в корпоративных сетях, а устройства серии AQ-N3000 благодаря развитой функциональности позволяют организовать интеллектуальный и отказоустойчивый уровень доступа сетевой инфраструктуры. Все коммутаторы Aquarius работают под управлением единого программного обеспечения Aquarius Network Operating System (AqNOS) с широким набором функциональных возможностей, который реализует фокус на новый уровень надежности, безопасности и эффективности вне зависимости от масштаба инфраструктуры заказчика.

Программный комплекс Efros DefOps NAC позволяет реализовать централизованное управление цифровыми ресурсами предприятия за счет определения политик и правил доступа в сеть для пользователей и администраторов. Он также дает возможность осуществлять непрерывный контроль состояния оконечных сетевых устройств на предмет соответствия политикам безопасности.

«Мы рады, что список совместимых с Efros DefOps NAC сетевых устройств расширился за счёт поддержки нового для рынка решения – сетевого оборудования компании «Аквариус». Приятно осознавать, что Efros DefOps стал тем самым NAC-решением, на которое ориентируются коллеги при создании своего оборудования. Этот выбор особенно значим, учитывая, что мы первыми достигли официального подтверждения совместимости и продолжаем совместную работу над продуктом в соответствии с рыночными трендами», – отметил Евгений Варламов, менеджер продукта Efros Defence Operations NAС компании «Газинформсервис».

«Подтверждение совместимости решений «Газинформсервиса» и «Аквариуса» открывает перед заказчиками новые горизонты для построения защищенных корпоративных сетей. Это не просто техническая совместимость – это пример того, как совместные усилия ведущих российских ИТ-компаний создают реальные возможности для бизнеса и способствуют укреплению кибербезопасности в стране», – сказал директор департамента телекоммуникационных решений компании «Аквариус» Артем Дрожжин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

У создателя решений для блокировок в Рунете новый хозяин

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

В России пишут приложение, оценивающее, как студенты принимают традиционные ценности

CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

США упростили выявление компаний, помогающих обходить санкции

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще