МТС подключила к сети проводного интернета новые жилые комплексы Ставрополья

МТС расширила сеть проводного интернета в Ставрополе и городах Кавминвод. К широкополосному доступу подключены более десяти новостроек в краевом центре, а также два ЖК в Пятигорске и Кисловодске.

В зону расширения оптоволоконной сети вошли жилые комплексы в юго-западном районе Ставрополя. Например, ЖК «Высота» и ЖК «Квартал», ЖК «Суворов» ЖК «17/77», а также ЖК «Квартал 204» на улице Биологической. На КМВ проводной интернет провели в ЖК «Горизонт» в Пятигорске и ЖК «Печорин» рядом с Березовским ущельем в Кисловодске.

«Кроме использования проводного интернета в бытовых целях расширение оптоволоконной сети позволяет внедрять решения для управления домами – умные датчики, видеонаблюдение, систему распознавания лиц для входа, а также услуги фиксированной связи для бизнеса, промышленности, медицины. Поэтому параллельно с расширением сети и подключением новых абонентов мы постоянно обновляем телекоммуникационное оборудование, и программное обеспечение, чтобы у пользователей был постоянный доступ к качественной передаче данных», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

В 2025 г. МТС подключила к широкополосному доступу более 40 домов в Ставрополе и более 30 – на КМВ. За последний год домашний интернет МТС стал доступен жильцам еще 16 тыс. квартир в крае.

Жильцы подключенных домов смогут пользоваться домашним интернетом и телевидением, а также «пакетными» тарифами, которые включают в себя одновременно проводной интернет и сотовую связь, и позволяют экономить примерно половину расходов на телеком-услуги.

