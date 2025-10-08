МТС подключила к гигабитному интернету еще 4000 семей Якутска

МТС сообщает о развитии фиксированной сети в Якутске. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще почти 4000 семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть МТС впервые развернулась в 16-этажных новостройках жилого комплекса «Кристалл», расположенного на 3 километре Вилюйского тракта. Также высокоскоростной домашний интернет и цифровое ТВ стали доступны жителям многоквартирных домов 72 и 73 кварталов Якутска. Скорость до 1 Гбит/с открывает возможность для подключения и использования сервисов видеонаблюдения, охранной сигнализации и других цифровых решений для дома.

«Мы фиксируем постоянный рост запроса на качественный и надежный домашний интернет. Горожане активно пользуются домашним wi-fi, поэтому наша задача – обеспечить якутян доступом к высоким скоростям и продолжать развивать фиксированную сеть в регионе. В ближайшее время мы планируем запустить гигабитный интернет в 37, 55, 117 и 142 кварталах Якутска», – сказал директор филиала МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

С начала 2025 г. МТС обеспечила в Якутске гигабитным интернетом и цифровым ТВ более 20 домов 202 квартала, многоэтажные дома квартала Гагаринский, 33 и других кварталов Якутска. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.