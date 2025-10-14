«Триколор» запустил спортивную программу, полностью созданную с помощью ИИ

Компания «Триколор» представила проект в области спортивной журналистики – еженедельную программу «Мяч новостной». Это первый в России телевизионный продукт, производственный цикл которого от написания текста до создания видеообраза ведущего реализован с применением технологий искусственного интеллекта.

Новый формат позволяет оперативно и экономически эффективно готовить контент для спортивного канала собственного производства «Триколор» – «Мяч». Выпуски новостей создаются силами всего двух штатных специалистов: редактора и монтажера, которые используют комплекс ИИ-инструментов.

Ключевым элементом программы, для съемок которой не требуется студия, стал виртуальный аватар-ведущая. Цифровой образ создан на основе внешности реальной сотрудницы компании. Технология обеспечивает высокую степень реалистичности: аватар естественно артикулирует, двигается и обладает «живой» мимикой. Голос также синтезирован искусственным интеллектом.

«Запуск программы "Мяч новостной" подтверждает стратегический курс "Триколор" на внедрение передовых технологий в медиапроизводстве. Искусственный интеллект позволяет нам выпускать новости быстрее и экономичнее, сохраняя высокое качество контента и делая его доступным зрителям по всей стране», — сказала Марина Богомолова, генеральный продюсер «Триколор Спорт».

Программа «Мяч новостной» выходит еженедельно по четвергам в 12:00 на телеканале «Мяч». Канал доступен спутниковым клиентам оператора во всех основных подписках, а также бесплатно в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ». Кроме того, «Мяч» входит в состав подписок кабельных операторов во многих регионах России.