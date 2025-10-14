CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ТВ и радио
|

«Триколор» запустил спортивную программу, полностью созданную с помощью ИИ

Компания «Триколор» представила проект в области спортивной журналистики – еженедельную программу «Мяч новостной». Это первый в России телевизионный продукт, производственный цикл которого от написания текста до создания видеообраза ведущего реализован с применением технологий искусственного интеллекта.

Новый формат позволяет оперативно и экономически эффективно готовить контент для спортивного канала собственного производства «Триколор» – «Мяч». Выпуски новостей создаются силами всего двух штатных специалистов: редактора и монтажера, которые используют комплекс ИИ-инструментов.

Ключевым элементом программы, для съемок которой не требуется студия, стал виртуальный аватар-ведущая. Цифровой образ создан на основе внешности реальной сотрудницы компании. Технология обеспечивает высокую степень реалистичности: аватар естественно артикулирует, двигается и обладает «живой» мимикой. Голос также синтезирован искусственным интеллектом.

«Запуск программы "Мяч новостной" подтверждает стратегический курс "Триколор" на внедрение передовых технологий в медиапроизводстве. Искусственный интеллект позволяет нам выпускать новости быстрее и экономичнее, сохраняя высокое качество контента и делая его доступным зрителям по всей стране», — сказала Марина Богомолова, генеральный продюсер «Триколор Спорт».

Программа «Мяч новостной» выходит еженедельно по четвергам в 12:00 на телеканале «Мяч». Канал доступен спутниковым клиентам оператора во всех основных подписках, а также бесплатно в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ». Кроме того, «Мяч» входит в состав подписок кабельных операторов во многих регионах России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Nvidia выпустила ПК «с производительностью как у дата-центра»

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Власти России хотят резко сократить госзаказ на БПЛА

Иностранные SIM-карты в России перестали принимать SMS

Wi-Fi 7 за копейки. Любимый россиянами бренд выпустил супердешевые роутеры с честным Wi-Fi по цене кнопочного телефона. И это не Xiaomi

Онлайн-магазины в США срочно снимают с продажи китайскую электронику из-за угрозы национальной безопасности

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще