Цифровая Хакасия: «МегаФон» подключил к 4G малые села республики

Более 1000 жителей Хакасии впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». Оператор развернул сеть четвертого поколения (4G/LTE) в аале Илимиров Аскизского района, деревне Толчея Боградского района, селах Орджоникидзевское Орджоникидзевского района и Верней Сее Таштыпского района. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Расширение покрытия LTE-сети «МегаФона» стало возможным благодаря участию в федеральном проекте «Устранение цифрового неравенства 2.0», реализуемого при поддержке Государственного комитета цифрового развития и связи Хакасии. В программу вошли малочисленные и труднодоступные населенные пункты, в которых проживает от 100 до 300 человек.

Одно из таких мест – деревня Толчея, хорошо известная спелеологам, эко-туристам и тревел-блогерам. Вблизи нее расположена группа живописных пещер, включая единственную оборудованную для экскурсий пещеру в республике – Бородинскую. Наличие сотовой сети «МегаФона» в населенном пункте позволит владельцам «зеленых» сим-карт из других регионов общаться с родными и близкими, которые остались дома, создавать фото- и видеоконтент в реальном времени, а при необходимости связаться с экстренными службами. Стабильный сигнал 4G и комфортная скорость передачи данных позволит прокладывать маршруты онлайн, пользоваться навигацией, проверять прогноз погоды, делиться координатами в мессенджерах и вести прямые эфиры.

Используя гаджеты, абоненты оператора в Толчее, Илимирове, Верхней Сее и Орджоникидзевском могут звонить по видеосвязи, получать государственные услуги, оплачивать счета и совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, работать и учиться дистанционно. Педагогам и воспитателям будет проще готовиться к занятиям, ученикам – пользоваться современными образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома. Работники фельдшерско-акушерского пункта смогут оперативно проконсультировать жителей не только на своем рабочем месте, но и, например, находясь на вызове.

Местным жителям и приезжим также доступны голосовые звонки с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

«Проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» — пример эффективного взаимодействия операторов ради общей цели: сделать современные технологии доступными каждому. Мы обеспечиваем быстрое расширение зоны покрытия без строительства новых базовых станций, экономим ресурсы и сокращаем расходы на инфраструктуру. В результате жители даже самых отдаленных деревень получают возможность пользоваться теми же цифровыми сервисами, что и горожане. За время участия в проекте нашей связью в регионе обеспечены уже 17 «малых» населенных пунктов», – сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.