D-Link представляет новый компактный беспроводной USB-адаптер AN3U

Компания D-Link представляет новый компактный беспроводной USB-адаптер AN3U. Новинка разработана в рамках программы MiT (Made in Taiwan) и предназначена для подключения настольных ПК и ноутбуков к беспроводным сетям стандарта IEEE 802.11n на скорости до 300 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители D-Link.

USB-адаптер AN3U представляет собой решение для домашнего использования и небольших офисов.

Ключевые возможности: поддержка новейшего стандарта безопасности WPA3; две встроенные антенны и поддержка конфигурации MIMO 2x2 для стабильного соединения; индикатор состояния; совместимость с предыдущими стандартами Wi-Fi; компактный корпус размером 2,9x1,7x0,9 см; простота установки, поддержка операционных систем Windows 11/10.

dlink1.jpg

D-Link

Новый беспроводной адаптер AN3U уже поступил на российский склад D-Link и доступен для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованная розничная цена составляет $9.

