Eltex создал решение для беспроводной связи в агрессивной среде

Eltex создал решение для беспроводной связи в агрессивной среде. Взрывозащищенная точка доступа WOP-3L-EX – шаг к расширению линейки точек доступа Eltex для промышленного Wi-Fi. Вендор предлагает решение для самых жестких условий эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Ключевая особенность WOP-3L-EX – взрывозащищенное исполнение с маркировкой 1Ex db IIC T5 Gb, соответствующее требованиям к применению в зонах где постоянно присутствуют взрывоопасные пары и газы. Устройство рассчитано на работу в наиболее критических сценариях – например, с присутствием водорода или ацетилена.

Герметичный, огнестойкий корпус выполнен из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием, степень защиты – IP66. Точка доступа выдерживает температуры от –45 до +60 °C.

elt1.jpg

Eltex

Точка доступа работает по стандарту Wi-Fi 6, доступны два диапазона: 2,4 ГГц (до 300 Мбит/с) и 5 ГГц (до 1201 Мбит/с).

WOP-3L-EX – взрывозащищенная Wi-Fi точка с поддержкой технологии MU-MIMO. Она рассчитана на одновременное подключение до 40 клиентов.

Для корпоративной безопасности WOP-3L-EX использует современные механизмы аутентификации и шифрования, включая WPA3, поддержку Captive Portal, а также централизованную авторизацию через RADIUS-сервер.

Управление парком точек доступа может обеспечиваться с помощью контроллеров Eltex – аппаратных моделей WLC-15, WLC-30, WLC-3200 и программного решения vWLC. Контроллеры позволяют отслеживать состояние точек доступа, массово обновлять прошивки и масштабировать инфраструктуру.

Точка доступа питается по технологии Passive PoE (24 В), что снижает требования к прокладке кабелей и упрощает установку даже в труднодоступных местах. Энергопотребление – не более 8,5 Вт, что особенно важно на объектах с ограниченными энергетическими ресурсами.

