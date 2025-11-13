CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ИИ-платформа МТС поможет нижегородским предпринимателям управлять бизнесом

МТС запустила сервис для звонков и взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта. Решение поможет предпринимателям из Нижегородской области фиксировать переговоры, вести клиентскую базу и сэкономить до 6 часов рабочего времени в неделю.

Исследование МТС показало, что отсутствие фиксации важных деталей переговоров приводит к потерям около 10% прибыли, особенно в тех случаях, когда контракты заключаются устно. Ошибки в выполнении обязательств, пропуск деталей, задержки доставки и даже упущенные клиенты являются частыми проблемами малого бизнеса.

Платформа «МТС Optimus» включает инструменты для автоматической записи, расшифровки звонков, саммаризации переговоров и интеллектуального поиска по задачам и карточкам контактов. ИИ-решения экономят до 6 рабочих часов в неделю, что позволяет перераспределить оставшееся время на другие бизнес-задачи.

Сервис доступен в формате мобильного приложения и мини-CRM — веб-версии, готовой к работе без интеграций. После авторизации в браузере по номеру телефона в систему автоматически подтягиваются все звонки из приложения. Из любого разговора можно быстро зафиксировать заказ, добавить контакт или поставить задачу.

Все работает синхронно: стоит предпринимателю созвониться или добавить контакт в приложении —данные сразу появятся в веб-версии вместе со всей историей взаимодействия, например, списком заказов. С помощью встроенного каталога в системе можно быстро прикреплять товары и услуги к заказам.

«Когда процессы не упорядочены, бизнес сталкивается с чередой проблем: ошибки, просроченные обязательства, путаница в заказах. Несистематизированная работа ведет к потерям, а многозадачность отнимает ресурсы. Сервисы на базе ИИ могут стать настоящими цифровыми помощниками — фиксировать договоренности, расшифровывать звонки, управлять задачами и хранить историю взаимодействия. Сегодня это не просто инструмент для малого бизнеса — это возможность сосредоточиться на развитии дела, а не на рутине», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Записи телефонных разговоров сохраняются на протяжении трех месяцев, а расшифровки — столько, сколько потребуется пользователю. Сервис обеспечивает хранение всех данных на защищенных серверах, исключающих несанкционированный доступ. В ближайшее время планируется запуск защиты от нежелательных звонков, режима командной работы для корпоративных клиентов, версии для планшета и возможность покупки виртуального номера, чтобы совершать звонки прям в приложении. Платформа разработана вместе с «МТС Exolve».

