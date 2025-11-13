CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России появился новый разработчик авиационной техники

Росавиация выдала сертификат разработчика авиационной техники Московскому НИИ радиосвязи («МНИИРС»). Он распространяется на сферы деятельности, связанные с разработкой систем спутниковой связи, голосовой связи, средств цифрового обмена данными, аппаратуры звуко- и видеосвязи, систем оповещения и развлечения пассажиров в сегменте гражданской авиации. Об этом CNews сообщили представители Московского НИИ Радиосвязи (МНИИРС).

Теперь МНИИРС может выступать поставщиком оборудования для отечественных производителей самолетов и предлагать современные системы спутниковой связи и развлечения пассажиров. Документ подтверждает, что все этапы разработки оборудования – от проектирования до испытаний – в компании реализуются в соответствии с требованиями Росавиации.

«МНИИРС создает для государственных заказчиков различные системы спутниковой связи и бортового оборудования. Несколько лет назад мы приняли решение применить наш опыт и на гражданском авиационном рынке, и теперь наш институт готов предложить авиакомпаниям современные, сертифицированные системы связи и развлечений для пассажиров, которые могут заменить зарубежные аналоги», – сказал главный конструктор МНИИРС Александр Матюхин.

МНИИРС разрабатывает и производит комплексы цифровой связи, которые могут эксплуатироваться на подвижных объектах; системы передачи данных, обеспечивающих эффективный высокоскоростной приём и передачу трафика при работе через российские геостационарные спутники, а также комплексы и системы радиосвязи с космонавтами.

