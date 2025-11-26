«Т-КОМ» запустил серийное производство коммутаторов, включенных в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции

Компания «Т-КОМ» запустила серийное производства коммерческих партий сетевых коммутаторов, включенных в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП). Данный шаг отвечает на актуальные потребности российского рынка ИТ и телекоммуникаций с фокусом на безопасность, соответствие и суверенность.

Гибкое решение для любой бизнес-сети

Продуктовая линейка компании состоит из 11 моделей оборудования, включенных в Единый реестр радиоэлектронной продукции. Включение продукции в ЕРРРП означает прохождение необходимой сертификации и подтверждение ее российского происхождения. Такое оборудование широко востребовано рынком в условиях программ по импортозамещению в телеком-инфраструктуре.

Все модели серийных коммутаторов имеют удобное управление через интуитивно понятный веб-интерфейс, командную строку и протокол SNMP (простой протокол сетевого управления) для интеграции с системами мониторинга. Комплекс функций безопасности включает контроль доступа по спискам (ACL) для фильтрации нежелательного трафика и защиту портов (Port Security), которая предотвращает несанкционированные подключения к сети.

Оборудование линейки подходит как среднему или крупному бизнесу, так и предприятиям государственного сектора, и операторам связи.

Рынок смещает фокус

Запуск коммутаторов «Т-КОМ», включенных в ЕРРРП, стал ответом на изменения в отрасли. Если раньше приоритетами заказчиков являлись цена и производительность, то сегодня к ним добавились безопасность, соответствие и локализация. Наличие продукции в ЕРРРП становится ключевым условием участия в инфраструктурных и государственных проектах.

«Запуск серийного производства сетевых коммутаторов Т-КОМ, включенных в ЕРРРП, отражает стремление компании адресовать потребности рынка в продукции, полностью отвечающей регуляторным требованиям, в том числе, при построении сетевых решений критической ИТ-инфраструктуры», — отметил коммерческий директор ООО «Т-КОМ» Михаил Чернышов.

Курс на технологический суверенитет

Начало поставок коммерческих партий коммутаторов «Т-КОМ» запланировано на IV квартал 2025 года. Данный шаг отражает более широкий процесс структурной перестройки ИТ-рынка, где локализованное производство становится не дополнением, а основой конкурентоспособности.

Серийная линейка коммутаторов «Т-КОМ», включенных в ЕРРРП, — не просто обновление продуктового портфеля, а яркий индикатор структурной трансформации российского ИТ-рынка, где отечественные технологии становятся основой суверенной сетевой инфраструктуры страны.