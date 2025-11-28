CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

7 тыс. километров волоконно-оптической линии связи проложат в Якутии в рамках проекта «Синергия Арктики»

Состоялся запуск проекта по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Арктической зоны и труднодоступных территорий России «Синергия Арктики». Он обеспечит современными волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС) 61 населенный пункт в 15 арктических районах Якутии, где проживают около 50 тыс. человек. На период поэтапной реализации проекта в 2025–2028 гг. предусмотрено федеральное финансирование в объеме 5,414 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

В церемонии запуска приняли участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев (в формате ВКС), Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, представители правительства Якутии и команда оператора проекта – АО «АрктикТелеком».

«Синергия Арктики» реализуется Министерством цифрового развития России совместно с Правительством Республики Саха (Якутия). Общая протяженность новых линий связи составит 7 тыс. километров, а с учетом уже имеющихся более 13 тыс. км совокупная протяженность волоконно-оптической инфраструктуры в республике превысит 20 тыс. километров. Проект также включает присоединение Якутии к сетям связи Чукотского автономного округа и их интеграцию в создаваемый Трансарктический цифровой коридор.

Кульминацией запуска стал прямой телемост с поселком Хандыга — первой точкой, где на практике стартует укладка оптоволоконной линии. Команда АО «АрктикТелеком» доложила о полной готовности к работам, после чего Айсен Николаев и Максут Шадаев дали совместную команду на старт реализации «Синергии Арктики».

Оператором проекта выступает республиканская компания АО «АрктикТелеком», специалисты которой уже завершили масштабную подготовительную работу — от детальной трассировки маршрутов до анализа сложнейших природно-климатических условий будущей прокладки сети.

