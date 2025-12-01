Билайн ускорил работу популярных российских онлайн-сервисов в своей сети

Специалисты Билайна провели ряд работ по расширению географии, повышению мощности включений на площадках по всей России и увеличению портовой емкости популярных отечественных онлайн-сервисов. Теперь в сети оператора быстрее и качественнее работают маркетплейс Wildberries, онлайн-кинотеатры «Иви» и «Кинопоиск», видеохостинг Rutube, а также мессенджер Мах.

Строительство сети CDN на узлах связи Билайна в Калининграде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке с перспективой развития географии позволит увеличить скорость загрузки контента маркетплейса Wildberries.

Организация новых стыков в регионах и расширение действующих дали повышение качества воспроизведения видео и трансляций онлайн-кинотеатров «ИВИ» и «Кинопоиск», а также видеохостинга Rutube.

Кроме того, Билайн нарастил мощность включений на площадках в Москве — чтобы зарезервировать портовую емкость VK и обеспечить ресурсы для работы национального мессенджера Мах.

Сергей Быков: «Развитие и устойчивость отечественных онлайн-сервисов напрямую зависит от скорости и качества обмена данными — особенно в нынешней ситуации, когда технологии стремительно развиваются, а контент становится более “тяжелым”. Билайн постоянно совершенствует и модернизирует свои сети, чтобы наши клиенты могли делать покупки, смотреть кино, общаться на максимальной скорости и в наилучшем качестве. Таким образом, мы вносим свой вклад в развитие Рунета».