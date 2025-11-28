Компания «Триколор» стала стратегическим информационным партнером «Сириуса»

Национальный спутниковый оператор «Триколор» выступит стратегическим информационным партнером образовательного центра «Сириус». Об этом CNews сообщили представители «Триколора».

По решению Президента Российской Федерации Владимира Путина на базе инфраструктуры XXII зимних Олимпийских игр была создана и развивается национальная система выявления и развития талантов, которая прошла путь от образовательного центра для самых целеустремленных школьников всей страны до инновационного научно-технологического центра, научно-технологического университета и единственной в России федеральной территории. На территории «Сириус» проходит множество ярких научных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий, в которых принимают участие как учащиеся со всей страны, так и первые лица России и зарубежных стран.

«Триколор» обеспечит прямые трансляции ключевых событий на территории «Сириуса». В среднесрочной перспективе формат сотрудничества планируется трансформировать в отдельный тематический телеканал на базе вещательной платформы «Триколор», посвященный жизни «Сириуса» и достижениям его студентов и исследователей.

Кроме того, организации договорились интегрировать экспертизу специалистов «Триколор» в практикоориентированные просветительские программы и образовательные модули «Сириуса». Школьники и студенты смогут погрузиться в цикл организации спутникового вещания и создания современных телевизионных продуктов. Подобные образовательные форматы могут быть запущены уже в 2026 г.

Во время подписания документов председатель Совета федеральной территории «Сириус» и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подчеркнула, что сотрудничество двух организаций носит комплексный и стратегический характер. Благодаря совместной работе Фонда и спутниковой компании о деятельности федеральной территории узнает больше людей по всей стране, что особенно важно, поскольку «Сириус» является предметом национальной гордости и высоким стандартом. Программы Фонда охватывают широкий спектр направлений, включая науку, технологии, математику, физику, транспорт, космос, медицину, генетику и другие. Кроме того, не так давно на федеральной территории открылся Концертный центр «Сириус», который поддерживает творческие и музыкальные проекты.

«Для нас большая честь стать партнером экосистемы “Сириуса” — флагманского центра страны по работе с одаренной молодежью в сфере науки, культуры и спорта. Уверен, что сочетание нашего технологического потенциала и уникального содержания программ фонда “Талант и успех” окажет благоприятное влияние на популяризацию проектов “Сириуса” и возможностей для развития юных талантов из разных регионов Российской Федерации», — сказал Андрей Ткаченко, председатель Совета директоров НАО «Национальная спутниковая компания» (компания «Триколор»).