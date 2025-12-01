CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС: кузбасские компании стали на 20% чаще внедрять видеонаблюдение

МТС проанализировала спрос на системы видеонаблюдения в Кемеровской области. С января он вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Чаще умные камеры стали использовать интернет-магазины, предприятия общественного питания и непродовольственный ритейл.

Традиционно активно видеонаблюдение в Кузбассе использует промышленность, в том числе, добывающая, металлургическая и химическая. Предприятия применяют камеры для повышения уровня промбезопасности и мониторинга работы оборудования. На втором месте по внедрению систем видеонаблюдения – компании, управляющие жилым и нежилым фондом, на третьем – организации строительной отрасли. В этом году, как отмечают аналитики МТС, наметился тренд использования видеонаблюдения в ритейле, в том числе – на предприятиях дистанционной торговли, в ресторанах и кафе, а также на спортивных объектах.

«В последние годы мы отмечаем растущий интерес компаний к видеонаблюдению с аналитикой. Искусственный интеллект, обученный распознавать изображения, мгновенно выделяет из видеопотока заданные объекты. Умные камеры помогают считать посетителей, сокращать очереди на кассах и определять наиболее популярные полки в торговых залах. На производстве умное видеонаблюдение, прежде всего, призвано повысить безопасность и эффективность процессов, а в городской среде – обеспечить правопорядок», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

