Жители Чечни активнее делают ремонт в преддверии Нового года

В республике стали чаще обновлять интерьер в домах и квартирах. С начала года объем мобильного трафика на сайты строительных магазинов вырос в два раза, а продажи на маркетплейсах — на 38%. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рост продаж строительных материалов и инструментов начался в сентябре — на этот месяц пришлось 15% всех покупок против 7% в январе.

Самой популярной категорией стали товары для отделочных работ — 32% от общих продаж в этом году. Жители Чечни, в частности, выбирали обои, лакокрасочные материалы, керамические плитки. На втором месте по покупкам оказалась электрика (22%), а на третьем — системы отопления, они составили около 15% от общего числа продаж.

Растет спрос и на сервисы по поиску профильных специалистов: пик обращений пришелся также на сентябрь — показатель в 2,5 раза превысил январские значения. Это подтверждает, что собственники подходят к обновлению жилья комплексно: сочетают самостоятельный ремонт с привлечением мастеров для более сложных задач, требующих профильных навыков.

«Цифровые сервисы все больше встраиваются в бытовые процессы — от выбора стройматериалов, до поиска всей необходимой информации. В преддверии праздников оператор расширил покрытие и емкость сети как в крупных городах региона, так и в более чем 40 малых населенных пунктах, в том числе, в горных Ачхой-Мартановском и Ножай-Юртовском районах. Это позволило существенно развить доступ к современным цифровым инструментам в любой точке региона. Наша цель — не просто обеспечить доступность технологий, а сделать их практичным помощником в любых вопросах», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

