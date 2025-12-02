CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«+7Телеком» расширяет покрытие домашнего интернета на побережье Новороссии - от Мариуполя до Скадовска

Оператор связи «+7Телеком» развивает сеть проводного интернета в Херсонской и Запорожской областях, а также прибрежной части Донецкой Народной Республики.

Высокоскоростным интернетом от «+7Телеком» обеспечены все прибрежные районы Новороссии, в том числе Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, Геническ, Скадовск, Новоазовск и многие другие населенные пункты. В ноябре 2025 г. оператор завершил строительство оптоволоконной сети связи в более чем 2200 домохозяйствах в поселке городского типа Кирилловка (Запорожская область) – одном из популярных курортов побережья Азовского моря. Об этом CNews сообщили представители IC Group.

«+7Телеком» предоставляет услуги жителям региона и организациям (отелям, кафе, ресторанам и прочим). На сегодняшний день домашним интернетом оператора пользуется все больше абонентов как в частном секторе, так и в многоквартирных домах.

Оператор строит сеть по технологии хPON и обеспечивает своим клиентам скорость домашнего интернета до 1 Гб/с.

Управляющий директор «+7Телеком»: «Зона покрытия проводного интернета от «+7Телеком» охватывает более 40% территорий Херсонской и Запорожской областей. Регион развивается, жители возвращаются, предприниматели возобновляют работу. Мы последовательно расширяем инфраструктуру, чтобы обеспечить жителей и бизнес стабильным интернетом и цифровым ТВ. Работаем как в густонаселенных районах, так и в самых удаленных точках, чтобы у всех жителей региона появился доступ к высокоскоростному интернету».

Разработан ряд комплексных тарифов, которые объединяют проводной интернет для дома, мобильную связь и цифровое телевидение (IPTV) за единую абонентскую плату. Такой формат выгоднее, чем оплата каждой услуги по отдельности. Пользователям доступны от 130 до 175 телеканалов, в зависимости от тарифа. В ближайшее время добавится собственный онлайн-кинотеатр.

