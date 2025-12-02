«МегаФон» запустил интернет у археологического памятника в Кировской области

«МегаФон» запустил новые базовые станции в Кирове, Слободском и Яранске. Новые объекты связи обеспечивают увеличенное покрытие сети и повышенную скорость мобильного интернета до 70 Мбит/с. Теперь жители частных домов и спальных кварталов смогут оперативно решать рабочие и личные вопросы, осваивать новые профессии, находить работу на онлайн-платформах, получать информацию на портале «Госуслуги».

Новые возможности связи оценят также любители истории и археологических памятников, решившие посетить Подчуршинское городище. Древнерусское вятское городище XIII-XIV веков в настоящее время расположено в черте города Слободского. Здесь были обнаружены предметы воинского вооружения и бытовые вещи – стрелы, ножи, части доспехов, кольца, пряжки.

В Кирове улучшение связи будет заметно в деревне Дряхловщина и на прилегающей автодороге. В Яранске для жителей города новые базовые станции заработали в районе улиц Лермонтова и Молодой гвардии, а также переулка Энергетиков.

«Мы обеспечиваем мобильную связь и интернет там, где это особенно необходимо – в жилых кварталах, на подъездах к населённым пунктам, в местах, имеющих историческую и культурную значимость. Благодаря развитию телеком-инфраструктуры жители и гости региона остаются онлайн, независимо от того, находятся ли они среди археологических памятников или в современном жилом комплексе», – отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Помимо запуска новых телеком-объектов, оператор провел модернизацию оборудования, чтобы увеличить территорию покрытия в домах и общественных пространствах Кирова. Улучшения будут заметны жителям микрорайонов Урванцево, Европейские улочки, Искра, слободы Фадино, а также в районе ТЭЦ №5 и садового товарищества «Мичуринец».

Ранее инженеры оператора модернизировали сеть в 17 населенных пунктах, в том числе в деревнях Иуницы, Катковы, Кисели, Ломовская, Лихачи, входящих в Киров.