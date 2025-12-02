МТС: воронежские предприниматели стали использовать умное видеонаблюдение на 25% чаще

МТС проанализировала востребованность систем видеонаблюдения среди воронежских предпринимателей. За девять месяцев 2025 г. число компаний, установивших оборудование для мониторинга и контроля работы на предприятиях, выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Наибольший спрос на видеонаблюдение в Воронежской области демонстрируют промышленность, ритейл и сельское хозяйство.

В этом году системы мониторинга были особенно востребованы на предприятиях, выпускающих электротехническую и химическую продукцию. В этих отраслях видеонаблюдение помогает контролировать доступ персонала к определенным участкам, соблюдать технологические и производственные процессы. Умные системы анализируют данные с камер и оперативно информируют операторов о браке или возможных нештатных ситуациях.

Интерес к видеонаблюдению вырос и в сфере торговли. Видеоаналитика позволяет удалённо проверять корректность выкладки товаров, распознавать нарушителей, изучать поведение клиентов и улучшать сервис. В сельском хозяйстве видеонаблюдение оказалось особенно актуальным на предприятиях по приему, подготовке, хранению и отпуску зерна. На элеваторах видеосервисы помогают контролировать перемещение продукции и обеспечивать безопасность на объектах.

Среди других отраслей, активно внедряющих видеоаналитику в этом году в Воронежской области, – строительство, логистика и транспорт. Здесь данные используют для наблюдения за стройплощадками, складами и автопарками. Интеллектуальные системы позволяют организовать автоматический пропускной режим, фиксировать нарушения и оперативно оповещать охрану.

«Воронежские предприниматели все чаще выбирают отечественные интеллектуальные системы видеонаблюдения за гибкость в решении конкретных бизнес-задач. Используя аналитику, мы исключаем из процесса человеческий фактор и не просто собираем объективные данные, а получаем выводы о корректной работе персонала и оборудования на производстве. Проще говоря, умные камеры круглосуточно фиксируют всё, что попадает в поле их зрения: количество сотрудников в помещениях, качество продукции на конвейере, проезд на территорию только разрешенной спецтехники, соблюдение требований по использованию средств индивидуальной защиты и санитарных норм. При этом нет необходимости просматривать часы видеозаписей – интеллектуальная система выделит триггер и сообщит сразу. Всё это делает видеоаналитику мощным инструментом для повышения безопасности и эффективности бизнеса», – отметил директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.