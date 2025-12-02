Сервис Kion: в 2025 году российский зритель выбирает семейный и оригинальный контент вместо специфических жанров

Онлайн-кинотеатр Kion проанализировал зрительские предпочтения и выяснил, как изменились вкусы пользователей за год. Интерес аудитории сильнее всего вырос к детской анимации, тогда как вестерн и ужасы переживают спад популярности. Безусловным лидером по просмотрам уже второй год остается сериал «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным.

Аналитики сравнили зрительские просмотры в 2024 и 2025 гг., определили наиболее популярные проекты и жанры и выявили ключевые поведенческие тенденции. Пользователи Kion сохранили интерес к локальным премьерам — лидером рейтинга два года подряд остается сериал «Жизнь по вызову». Другими фаворитами 2024 г. были «Обоюдное согласие», «Успешный», «Убойный отпуск», «Черное солнце», «Почему ты?», «Теща», «Мастер и Маргарита», «Водитель-олигарх» и «Праздники».

В 2025 г. самыми просматриваемыми проектами, помимо «Жизни по вызову», стали: «Виноград» и «Бар “Один звонок”». За год спрос на оригинальные премьеры Kion вырос с 5 до 8 тайтлов в общей сложности.

В 2025 г. стали заметно популярнее многие универсальные жанры. Наибольший рост показала детская анимация — интерес к ней вырос почти на 50%. Значительный скачок также наблюдается в триллерах (+29,7%), военном жанре (+26,1%), комедиях (+16,8%), документалистике (+16,4%) и приключенческих историях (+12,6%). Снижение спроса наблюдается в наиболее нишевых жанрах: вестерне (–31,6%), ужасах (–25,9%) и мистике (–13,5%).

Аналитики Kion отметили, что зрители стали потреблять больше контента и проводить больше времени на платформе. В 2025 г. один пользователь в среднем смотрит 13 тайтлов в год. А новые пользователи проводят на платформе больше времени: среднее время смотрения выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.