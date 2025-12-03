CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» усилил мобильную связь в Краснодаре

В преддверии наступающих праздников «МегаФон» провел обновление сетевой инфраструктуры в районе парка «Краснодар» — одной из самых популярных локаций Краснодара. Модернизация реализована с учётом прогнозируемого роста туристического потока в период длительных выходных: с начала года число посетителей парка уже увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В зону обновления вошли ключевые точки притяжения — новые территории парка Облаков, включая каньон с водопадами и кроличью нору, Японский сад, а также прилегающие жилые комплексы. Для предотвращения сетевых перегрузок оператор провел рефарминг: частоты, ранее задействованные в 3G, переведены в современный стандарт LTE. Оборудование работает в высокочастотном диапазоне, что позволяет наиболее эффективно увеличить ёмкость сети.

«Парк “Краснодар” — излюбленное место отдыха жителей и гостей города. Здесь люди гуляют, фотографируют, общаются в мессенджерах и используют навигацию по территории. После апгрейда сети скорость передачи данных достигает 100 Мбит/с — этого достаточно, чтобы без задержек смотреть видео в высоком качестве или загружать большие файлы, находясь в парке», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Согласно данным «МегаФона», в среднем ежемесячно абоненты потребляют здесь порядка 85 ТБ трафика — объём, сопоставимый с отправкой более 21 млн фотографий. Парк привлекает не только горожан, но и путешественников из других регионов. Среди гостей — туристы из Москвы и Санкт‑Петербурга, а также жители близлежащих крупных городов — Волгограда, Самары, Ростова‑на‑Дону и Астрахани.

К предстоящим праздникам территорию парка уже начали украшать иллюминацией и готовиться к приёму большого числа посетителей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тимофей Абраменко, «Ростелеком»: Попытки автоматизировать хаос никогда не дают результата

В России перестала открываться игра Roblox

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Власти запретят школам и вузам покупать зарубежных роботов

Хакеры взломали 120 000 домашних веб-камер, чтобы продавать интимные видео в Сети

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще