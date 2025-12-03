CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС расширила LTE-сеть в самом восточном городе Зауралья

МТС установила дополнительное телекоммуникационное оборудование в Петуховском муниципальном округе Курганской области. Рост скорости мобильного интернета LTE до 15% произошел в Петухове.

Новая базовая станция МТС повысила стабильность связи и скорость 4G-интернета в административном центре Петуховского муниципального округа. Местные жители смогут с большим комфортом получать государственные услуги без необходимости выезжать в столицу региона, и пользоваться онлайн-сервисами с мобильных устройств на высокой скорости.

Улучшение интернет-соединения произошло в социальных учреждениях округа: детско-юношеской спортивной школе, поликлинике, средней образовательной школе, техникуме механизации и электрификации. Скорость передачи данный выроста в популярных местах отдыха, в том числе городской набережной и парка им. Юдина, береговой линии озера Шустиково, Центрального парка культуры и отдыха, а также парка Победы.

«Петуховский округ остается важным природным и инфраструктурным объектом нашего региона. Помимо большого количества населенных пунктов, здесь находится пограничный пункт, а также проходит высоко загруженный участок Транссибирской магистрали, по которой двигаются составы в Казахстан, города Сибири и Дальнего Востока. Поэтому для нас было важно провести в этом округе работы и увеличить емкость нашей сети. Это обеспечило быстрым интернетом как местных жителей, так и тех, кто находится в пути», — сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тимофей Абраменко, «Ростелеком»: Попытки автоматизировать хаос никогда не дают результата

В России перестала открываться игра Roblox

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Власти запретят школам и вузам покупать зарубежных роботов

Хакеры взломали 120 000 домашних веб-камер, чтобы продавать интимные видео в Сети

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще