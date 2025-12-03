МТС расширила LTE-сеть в самом восточном городе Зауралья

МТС установила дополнительное телекоммуникационное оборудование в Петуховском муниципальном округе Курганской области. Рост скорости мобильного интернета LTE до 15% произошел в Петухове.

Новая базовая станция МТС повысила стабильность связи и скорость 4G-интернета в административном центре Петуховского муниципального округа. Местные жители смогут с большим комфортом получать государственные услуги без необходимости выезжать в столицу региона, и пользоваться онлайн-сервисами с мобильных устройств на высокой скорости.

Улучшение интернет-соединения произошло в социальных учреждениях округа: детско-юношеской спортивной школе, поликлинике, средней образовательной школе, техникуме механизации и электрификации. Скорость передачи данный выроста в популярных местах отдыха, в том числе городской набережной и парка им. Юдина, береговой линии озера Шустиково, Центрального парка культуры и отдыха, а также парка Победы.

«Петуховский округ остается важным природным и инфраструктурным объектом нашего региона. Помимо большого количества населенных пунктов, здесь находится пограничный пункт, а также проходит высоко загруженный участок Транссибирской магистрали, по которой двигаются составы в Казахстан, города Сибири и Дальнего Востока. Поэтому для нас было важно провести в этом округе работы и увеличить емкость нашей сети. Это обеспечило быстрым интернетом как местных жителей, так и тех, кто находится в пути», — сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.