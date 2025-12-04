Базовая станция «МегаФона» обеспечила мобильную связь в Покровке и соседних селах

Новые цифровые возможности получили жители Покровки Омской области. «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование, обеспечив качественной мобильной связью и интернетом на скорости до 90 Мбит/с, не только жителей села, но и абонентов в соседних населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село расположено в Омском районе области и насчитывает около 1300 жителей. Новая базовая станция установлена на окраине села с расчетом на то, что сигнал будет покрывать сам населенный пункт, деревни, расположенные поблизости и важные межпоселковые автомобильные дороги.

Специалисты задействовали низкочастотный диапазон, который имеет большую дальность, при этом лучше проходит через препятствия – здания и деревья, а значит обеспечит связь на больших расстояниях. Использованный среднечастотный диапазон обеспечивает баланс между покрытием и пропускной способностью – позволит передавать больше интернет-данных.

Благодаря совместному использованию этих диапазонов, оператор покрывает территорию 4G, обеспечивая и стабильность связи, и высокие скорости интернета. Так в радиус действия телеком-оборудования Покровки вошли небольшие Никоновка, Алексеевка, Бородинка, Петровка, Классино и дороги между этими населенными пунктами.

«Омский – самый густонаселенный район области, здесь проживает более 100 тысяч человек. При этом территория популярна у отдыхающих. Их привлекает богатая природная составляющая, базы отдыха и санатории. Оператор активно ведет работы по Омскому району, чтобы местные жители и приезжие могли комфортно пользоваться современными цифровыми сервисами. С наступлением зимы, качественная связь в сельской местности, важна, как никогда. Отопление, водоснабжение, видеонаблюдение или работа снегоуборочной техники сегодня зачастую интегрированы с технологиями «умного дома». Стабильный и быстрый интернет обеспечивает точную, своевременную и безопасную эксплуатацию таких систем», – отметил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.