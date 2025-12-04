CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«ТрансТелеКом» принял участие в техническом оснащении скоростного поезда «Буревестник»

Компания «ТрансТелеКом» установила на скоростных двухэтажных поездах «Буревестник» оборудование для доступа к информационно-развлекательному порталу «Попутчик».

С 3 декабря по маршруту МоскваНижний Новгород курсирует обновленный поезд «Буревестник». Его название – дань памяти знаменитому произведению Максима Горького, уроженца Нижнего Новгорода.

В прошлом «Буревестник» состоял из одноэтажных вагонов, преимущественно с местами для сидения. Современный поезд двухэтажный, в его составе – вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный штабной вагон, СВ, вагон-бистро.

Помимо соответствия современным ожиданиям уровня комфорта новый «Буревестник» стал более вместительным. Всего в день курсирует 3 пары поездов, время в пути – чуть более 4 часов.

Задачей компании «ТрансТелеКом» было обеспечить пассажиров «Буревестника» доступом к локальному информационно-развлекательному порталу «Попутчик». Благодаря ему во время поездки путешественники могут смотреть фильмы и образовательные лекции, слушать музыку или аудиокниги, читать журналы и художественную литературу, знакомиться с достопримечательностями, встречающимися по ходу движения поезда, а также заказывать горячее питание, напитки и сувенирную продукцию, не покидая своего места.

«Современное путешествие – это не просто дорога из точки А в точку Б. Это возможность провести время и комфортно, и с пользой. Совместно с Федеральной пассажирской компанией мы очень внимательно относимся к подбору контента, делая его и увлекательным, и интеллектуальным. Помимо этого, мы постоянно дорабатываем портал, расширяя его функции в соответствии с потребностями и запросами пассажиров», – сказал Константин Болтрукевич, заместитель генерального директора компании «ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам.

