В преддверии новогодних распродаж МТС ускорила мобильный интернет в районе ТЦ «Омега» в Арзамасе

МТС установила новое теленком оборудование стандарта 4G в центральной части города Арзамаса. Скорость мобильного интернета в торговом центре «Омега», в музее пожарной охраны и в жилом квартале поблизости выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для улучшения покрытия внутри и вокруг центра «Омега» инженеры МТС установили дополнительную высокотехнологичную базовую станцию LTE, оснащенную современными антеннами и эффективными алгоритмами управления трафиком. Строительные материалы современных крупных объектов, например, металлические панели, специализированные стекла и массивные стены, существенно ослабляют радиосигналы. Благодаря установке нового телеком-оборудования повышенную скорость мобильного интернета уже оценили посетители и работники всех магазинов, кинотеатра, кафе и ресторанов торгового комплекса «Омега», а также жители прилегающих районов.

«Торгово-развлекательные центры давно стали популярными местами семейного досуга. Например, в ТЦ «Омега» на выходных приезжают не только жители Арзамаса, но и соседних сел, чтобы интересно и с пользой провести время: сходить в кино, закупиться продуктами на неделю, подобрать сезонную одежду. Особенное значение торговые центры приобретают перед Новым годом, ведь именно сюда отправляются семьи, чтобы порадовать близких долгожданными подарками. Чтобы обеспечить комфортное пребывание в торговом центре и сделать шопинг быстрым и удобным, компания МТС установила новую современную базовую станцию. Теперь гости центра смогут свободно пользоваться мобильным банком для оплаты покупок, оперативно вызывать такси и мгновенно находить отзывы о товарах. Компания МТС продолжает уверенно развивать свою высокоскоростную 4G-сеть в Арзамасе и близлежащих районах, уделяя особое внимание популярным местам массового посещения», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.