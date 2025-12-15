«МегаФон» усилил LTE вокруг города Грозного

Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, что помогло увеличить зону покрытия мобильного интернета и усовершенствовать сигнал голосовых соединений в Грозненском районе Чеченской Республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор развил телеком-инфраструктуру в пригороде региональной столицы, а также в селах Бартхой, Беркат-Юрт и Чечен-Аул.

Оборудование работает в различных частотных диапазонах и позволяет обеспечить расширенную зону покрытия мобильного интернета и качественное проникновение сигнала как на улице, так и в помещениях. Улучшения заметны не только в густонаселенных и туристических районах, но и на окраинах, в дачных и садовых товариществах. Так, оператор увеличил зону присутствия в районе Андреевской долины — быстроразвивающегося поселка, примыкающего к Грозному.

«Близится Новый год и длинные зимние каникулы. В это время ежегодно наблюдается повышение интернет-активности. Наша задача не только в праздничные дни, но и в будни создавать комфортную цифровую среду для жителей и гостей. Мы ежедневно развиваем сеть и проводим необходимые технические работы для увеличения покрытия, чтобы наши клиенты круглосуточно имели доступ к необходимым онлайн-сервисам», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.