МТС полностью обновила сеть в Комсомольске-на-Амуре

Цифровая экосистема МТС завершила масштабную модернизацию сети в Комсомольске-на-Амуре. В рамках проекта рефарминга компания перевела 100% базовых станций на территории города с устаревшего стандарта 3G на современный LTE. Это позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 30% и значительно улучшить качество сигнала внутри зданий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС перевели оборудование на низкочастотный диапазон LTE-900, главное преимущество которого — высокая проникающая способность. Это обеспечивает стабильный сигнал внутри помещений — в офисах, торговых центрах и жилых домах. В результате проведённых работ более 225 тысяч жителей и гости города получили улучшенный доступ к высокоскоростному интернету — в крупных торговых центрах, образовательных учреждениях, офисах и заведениях общепита.

Модернизация также расширила зону действия VoLTE – технологии, переводящей обычные голосовые вызовы в сеть нового стандарта и делающей голос собеседника четким, словно он находится на расстоянии вытянутой руки. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках смартфона.

«Завершение модернизации сети в Комсомольске-на-Амуре — важный этап нашей долгосрочной стратегии по развитию цифровой инфраструктуры в Хабаровском крае. Мы завершили работы в центральном районе и теперь весь город работает в высокотехнологичном стандарте LTE. Мы последовательно инвестируем в новое качество сети: уже провели рефарминг в Хабаровске и Хабаровском районе, в Комсомольском районе, и сейчас продолжаем эту работу в Ванинском районе. Эти инвестиции создают технологический фундамент для всех сервисов цифровой экосистемы МТС, делая их доступными и удобными для каждого абонента», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

