«МегаФон» подвел итоги строительства сети в Вологодской области

Инженеры «МегаФона» в 2025 г. ускорили 4G-интернет и расширили зону покрытия для 77 населенных пунктов Вологодской области. Аналитики компании отмечают, что в результате рефарминга частот, строительства новых базовых станций и модернизации существующих, скорость мобильного интернета выросла на 20% почти для 60% жителей региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В ходе реализации программ по рефармингу в Вологде диапазон 2100 МГц стал использоваться исключительно для 4G. Частоты, задействованные в сетях связи 2G и 3G были переведены в современный стандарт LTE. Использование данного диапазона помогло увеличить скорость мобильного интернета на 20%, улучшить покрытие и проникновение сети внутри городских зданий. Процесс апгрейда технической инфраструктуры на 80 базовых станциях в черте города позволил без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.

Скорости увеличились не только в областном центре, но и во втором по значению городе региона — Череповце, где расположено множество объектов социального значения. В том числе в зоне улучшения оказались образовательные учреждения, магазины, музеи, выставочные центры, почтовые отделения, больницы и парки. Развитие инфраструктуры позволило снизить нагрузку с существующих базовых станций, чтобы предоставить абонентам возможность скачивать максимальные объемы данных при сохранении высокой скорости мобильного интернета.

Также связисты «МегаФона» расширили пропускную способность сети в городах Бабаево, Кадников и Устюжна, задействовав дополнительный высокочастотный диапазон LTE, который обеспечивает высокие скорости даже при значительной нагрузке на сеть. В то же время на действующие базовые станции было установлено дополнительное оборудование с широкой диаграммой направленности для улучшения сигнала в жилых массивах этих населенных пунктов.

Модернизация позволила усилить 4G-покрытие в Вологодском, Верховажском, Череповецком и Усть-Кубинском районах за счет использования низкочастотного диапазона, который имеет широкий радиус действия, более устойчив при звонках и пользовании интернетом в помещениях. Проведенные изменения гарантируют стабильную работу всех привычных цифровых сервисов, и сельчане могут получать медицинскую помощь в режиме онлайн, осуществлять удаленные платежи, оформлять государственные услуги, не покидая дома. Всего с начала года телеком-объекты были запущены и модернизированы в 72 деревнях, поселках и селах региона.

Проведенные в 2025 г. работы также расширили возможности пользования интернетом вдоль автомобильных трасс внутриобластного значения в Бабаевском и Белозерском районах. Изменения коснулись и участка федеральной трассы М8 «МоскваХолмогоры» в Сямженском районе у населенных пунктов Бабино – Ширега – Игнашевская. Теперь автомобилисты могут с большим комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети.

«Работы по улучшению качества связи важны как для жителей областного центра, так и для вологжан, проживающих в отдаленных уголках. Скоростной мобильный интернет делает более доступным образование, удаленную работу, онлайн‑покупки и развлечения независимо от места нахождения абонента. Спрос на высокие скорости интернета в Вологодской области подтверждает и увеличившийся объем LTE‑трафика. С начала 2025 года пользователи компании скачали почти 36 тыс. ТБ данных — это на 22% больше, чем за аналогичный период годом ранее», — отметила Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

