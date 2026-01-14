Рабочие созвоны кузбассовцев стали более частыми и короткими

МТС с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую активность жителей Кемеровской области по итогам 2025 г. Кузбассовцы провели на платформе в два раза больше рабочих встреч и вебинаров, чем годом ранее. При этом коллеги стали тратить на созвоны в среднем на треть меньше времени. Это может быть связано с использованием искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. пользователи МТС Линк в Кузбассе чаще проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны), нежели вебинары (формат, предполагающий одного или нескольких активных спикеров и большое количество слушателей). Число рабочих созвонов на платформе выросло на 112% по сравнению с 2024 г. При этом коллеги стали проводить встречи эффективнее: их средняя продолжительность за день сократилось на треть по сравнению с прошлым годом и составила приблизительно 1,5 часа.

Тренд на сокращение времени рабочего созвона может быть связан с более активным использованием функций на базе искусственного интеллекта, которые способны значительно сэкономить время на рутинных процессах. Так, кузбассовцы нередко обращались к ИИ, чтобы сделать текстовую версию встречи (расшифровку), а также – подвести ее итоги, выделив самое важное (функция саммеризации). Но чаще всего к искусственному интеллекту прибегали, чтобы размыть или заменить фон на видео, использовать шумоподавление или аватары, маски и умный зум.

С каждым месяцем все активнее коллективы региона на онлайн-встречах использовали ИИ-ассистента, который помогает ориентироваться в контексте деловых коммуникаций. Помощник отвечает на вопросы по содержанию встреч и переписок, напоминает о договоренностях и решениях, делает сводку непрочитанных сообщений.

«Наряду с использованием искусственного интеллекта в деловых онлайн-коммуникациях сохраняется тренд на унификацию. В рамках одного решения можно пользоваться и онлайн-досками для совместной работы, и корпоративным мессенджером. Российское ПО активно развивается в этом направлении. Так, в 2025 г. в портфеле «МТС Линк» появился таск-трекер Задачи: он позволяет создавать список дел прямо из сообщений в корпоративном мессенджере или отдельно в специальной вкладке», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Самые активными пользователи отечественной платформы для деловых онлайн-коммуникацией в Кузбассе по итогам года стали компании из сферы высшего и среднего образования, добывающей промышленности и медицины.