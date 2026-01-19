CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

НКР сохранило кредитный рейтинг МТС на максимальном уровне AAA.ru со стабильным прогнозом

МТС объявила о том, что российское рейтинговое агентство НКР (ООО «Национальные Кредитные Рейтинги») подтвердило кредитный рейтинг компании и 20 выпусков облигаций на уровне AAA.ru (наивысший уровень кредитоспособности) со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности компании подтвержден на основании следующих факторов: устойчивые рыночные позиции МТС на рынке телекоммуникационных услуг; высокая степень географической диверсификации, стабильность абонентской базы, высокая обеспеченность ключевыми активами и низкая концентрация факторов производства; оценку финансового профиля компании поддерживают умеренный уровень долговой нагрузки, достаточный запас прочности по обслуживанию долга, высокая операционная рентабельностью и адекватные показатели ликвидности; низкий уровень акционерных рисков и положительная оценка качества корпоративного управления оказывают дополнительную поддержку оценке собственной кредитоспособности компании.

НКР подтвердило кредитные рейтинги 20 выпусков облигаций МТС: 001-01 (RU000A106VD1), 001P-20 (RU000A104SU6), 001P-21 (RU000A104WJ1), 001P-26 (RU000A10C2J8), 001P-27 (RU000A109SK6), 001P-28 (RU000A10AV98), 001P-29 (RU000A10CQ85), 002Р-01 (RU000A1075E4), 002Р-02 (RU000A1078S8), 002Р-03 (RU000A10AF49), 002Р-04 (RU000A1083U4), 002Р-05 (RU000A1083W0), 002Р-06 (RU000A109312), 002Р-07 (RU000A10B1N3), 002Р-09 (RU000A10B5F0), 002Р-10 (RU000A10BGY3), 002Р-11 (RU000A10BP79), 002Р-12 (RU000A10BW62), 002Р-13 (RU000A10D459), 002Р-14 (RU000A10DFN4).

В IV квартале 2025 г. рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» также сохранили наивысшие оценки кредитоспособности компании.

«Очередное независимое подтверждение наивысшего рейтинга кредитоспособности МТС – крайне важный маркер для оценки эффективности нашей работы в непростых рыночных условиях. 2025 г. ознаменовался для МТС процессом большой трансформации бизнеса и повышением финансовой дисциплины, что уже положительно сказалось на финансовых и операционных результатах компании. Уверен, что в дальнейшем мы продолжим оправдывать доверие кредиторов и инвесторов, применять лучшие практики корпоративного управления и публичного раскрытия информации. В ноябре 2025 года надежность кредитного портфеля компании подтвердило “Эксперт РА”, в декабре – АКРА, а теперь и третье ведущее кредитное рейтинговое агентство – НКР», – сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

