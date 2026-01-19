CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь
|

Тестирование участка сети TEA NEXT Москва — Санкт-Петербург подтвердило заявленные характеристики новой линии связи

Участники уникального инфраструктурного проекта строительства Трансевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT) провели промежуточное квалификационное тестирование на наиболее напряженном участке сети Москва — Санкт-Петербург. Тестирование проводилось при прямом подключении с непрерывной фиксацией данных в режиме реального времени. Его результаты полностью подтвердили заявленные при строительстве характеристики самого востребованного участка ВОЛС TEA NEXT. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

Тестирование участка сети TEA NEXT МоскваСанкт-Петербург показало, что фактические показатели затухания сигнала оптического волокна значительно ниже максимального расчетного значения для каждого участка ВОЛС и соответствуют строгим техническим требованиям. Потери в сварных соединениях укладываются в жесткие нормативы проекта. Более того, линия обладает значительным эксплуатационным запасом (свыше 3 дБ), что гарантирует ее надежность на протяжении десятилетий.

Заказчиком строительства и оператором TEA NEXT является компания «Атлас», участниками проекта выступают «Ростелеком», «РТК-Сервис» (исполнитель строительных, интеграционных и пусконаладочных работ), «Т8» (производитель оборудования DWDM для сети), «Инкаб» (производитель оптического кабеля), «Оптиковолоконные Системы» (отечественный поставщик оптических волокон) и «Концепт Технологии» (поставщик измерительного оборудования, специализирующегося на экспертизе и аудите ВОЛС).

Андрей Кононенко, вице-президент, директор по строительству технической инфраструктуры «Ростелекома», сказал: «Участок “Москва — Санкт-Петербург” относится ко второй очереди строительства TEA NEXT. Его общая протяженность составляет 765 км. Участок запущен в коммерческое использование в марте 2024 г. На данном этапе мы сделали контрольные замеры, подтвердившие, что ВОЛС имеет безупречные оптические параметры (минимальные потери в линии и затухания в муфтах) и справляется с высокой нагрузкой».

Проект TEA NEXT предлагает своим заказчикам темные волокна и предоставляет им возможность разместить собственное активное оборудование вдоль всей трассы ВОЛС. Высокий потенциал новой линии связи позволил уже на текущем этапе задействовать волокна сверхпроизводительной ВОЛС под собственные нужды «Ростелекома» и других клиентов.

Константин Савчук, генеральный директор «РТК-Сервис», сказал: «“РТК-Сервис” — партнер “Ростелекома” в проектах федерального и стратегического значения. Мы плотно сотрудничаем на этапах проектного аудита, поставки оборудования, интеграции, адаптации новых технических решений под нужды сети в сотрудничестве с вендорами, а также сервисной поддержки. Такой подход и наличие широких компетенций на всех этапах работ позволяет выполнять задачи комплексно, что критически важно в масштабных проектах».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Прощай, Китай. Его «железо» изгоняют из критической инфраструктуры Европы по примеру США

Минобороны требует у производителя средств спецсвязи 2,4 миллиарда

Беспилотное такси чуть не убило своего пассажира, выехав на рельсы. Ему пришлось выпрыгивать

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 февраля 2026 года

Китай отстает от США в ИИ на пару месяцев, «потому что изобрести в 100 раз труднее, чем скопировать»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще