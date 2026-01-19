Тестирование участка сети TEA NEXT Москва — Санкт-Петербург подтвердило заявленные характеристики новой линии связи

Участники уникального инфраструктурного проекта строительства Трансевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT) провели промежуточное квалификационное тестирование на наиболее напряженном участке сети Москва — Санкт-Петербург. Тестирование проводилось при прямом подключении с непрерывной фиксацией данных в режиме реального времени. Его результаты полностью подтвердили заявленные при строительстве характеристики самого востребованного участка ВОЛС TEA NEXT. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

Тестирование участка сети TEA NEXT Москва — Санкт-Петербург показало, что фактические показатели затухания сигнала оптического волокна значительно ниже максимального расчетного значения для каждого участка ВОЛС и соответствуют строгим техническим требованиям. Потери в сварных соединениях укладываются в жесткие нормативы проекта. Более того, линия обладает значительным эксплуатационным запасом (свыше 3 дБ), что гарантирует ее надежность на протяжении десятилетий.

Заказчиком строительства и оператором TEA NEXT является компания «Атлас», участниками проекта выступают «Ростелеком», «РТК-Сервис» (исполнитель строительных, интеграционных и пусконаладочных работ), «Т8» (производитель оборудования DWDM для сети), «Инкаб» (производитель оптического кабеля), «Оптиковолоконные Системы» (отечественный поставщик оптических волокон) и «Концепт Технологии» (поставщик измерительного оборудования, специализирующегося на экспертизе и аудите ВОЛС).

Андрей Кононенко, вице-президент, директор по строительству технической инфраструктуры «Ростелекома», сказал: «Участок “Москва — Санкт-Петербург” относится ко второй очереди строительства TEA NEXT. Его общая протяженность составляет 765 км. Участок запущен в коммерческое использование в марте 2024 г. На данном этапе мы сделали контрольные замеры, подтвердившие, что ВОЛС имеет безупречные оптические параметры (минимальные потери в линии и затухания в муфтах) и справляется с высокой нагрузкой».

Проект TEA NEXT предлагает своим заказчикам темные волокна и предоставляет им возможность разместить собственное активное оборудование вдоль всей трассы ВОЛС. Высокий потенциал новой линии связи позволил уже на текущем этапе задействовать волокна сверхпроизводительной ВОЛС под собственные нужды «Ростелекома» и других клиентов.

Константин Савчук, генеральный директор «РТК-Сервис», сказал: «“РТК-Сервис” — партнер “Ростелекома” в проектах федерального и стратегического значения. Мы плотно сотрудничаем на этапах проектного аудита, поставки оборудования, интеграции, адаптации новых технических решений под нужды сети в сотрудничестве с вендорами, а также сервисной поддержки. Такой подход и наличие широких компетенций на всех этапах работ позволяет выполнять задачи комплексно, что критически важно в масштабных проектах».